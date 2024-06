Estes serão os iPhones nos quais poderá utilizar a Apple Intelligence

As repercussões sobre os anúncios revelados na Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple (Apple Worldwide Developers Conference) ou simplesmente WWDC 2024 continuam aparecendo nos relatórios dos especialistas. A incorporação de inteligência artificial nos serviços do iPhone, iPad e Macs é uma verdadeira novidade por parte do gigante de Cupertino.

O aspecto mais marcante desses anúncios provavelmente é que a Apple está colaborando com a OpenAI para obter um melhor desempenho em sua inteligência artificial, o que não agradou a muitos.

A Apple geralmente não trabalha com terceiras empresas para o desenvolvimento de seus maiores produtos. É por isso que essa parceria entre a empresa criadora do ChatGPT e a dona do iPhone é tão relevante para o mundo.

Apple Intelligence chega com o objetivo de melhorar a experiência dos usuários dos produtos no ecossistema da Apple e começará a aparecer nas primeiras atualizações iOS 18, iPadOS 18 e macOS. No entanto, nem todos que instalarem o sistema operacional terão acesso a todas as funções.

Os iPhones que poderão ter a Apple Intelligence

De acordo com uma resenha do Infobae, a empresa sediada em Cupertino informa que a Apple Intelligence estará disponível apenas nos iPhones com chip A17 Pro ou superior. Isso significa que este novo sistema estará disponível apenas nos iPhones 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. A estes junta-se a nova família de iPhones 16, que ainda não foi anunciada, muito menos lançada.

"Estamos entusiasmados em apresentar um novo capítulo na inovação da Apple. A Apple Intelligence transformará o que os usuários podem fazer com nossos produtos e o que esses produtos podem fazer pelos nossos usuários", disse Tim Cook sobre o lançamento.

Como é a integração do ChatGPT com a Apple?

De acordo com uma revisão do Xataka, o ChatGPT é incorporado diretamente nos serviços do iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15. Os usuários poderão acessar as funções de inteligência artificial da OpenAI sem sair dos aplicativos que estão usando.

A ideia é que o ChatGPT esteja disponível nos serviços de escrita para ajudar a gerar conteúdos ou imagens, através do mecanismo de aprendizado de máquina.

E os dados, estão protegidos? A partir da Apple, eles esclarecem que os usuários podem configurar seus aplicativos para que cada ação dos serviços da OpenAI seja feita com permissões prévias.