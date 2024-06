Túmulos chineses com 1.800 anos de antiguidade são descobertos por arqueólogos, encontrando algo incomum

Após séculos, literalmente milênios, de esquecimento, uma equipe de arqueólogos desenterrou um conjunto de três túmulos da dinastia Han na cidade chinesa de Rizhao. Os túmulos, datados de há 1.800 anos, pertenciam a uma antiga família e continham uma grande quantidade de tesouros, incluindo uma espada de ferro, espelhos de bronze e cerâmica, entre outros tesouros dignos de estudos mais aprofundados pela comunidade dedicada a essa atividade.

As tumbas, de acordo com um relatório do Instituto de Arqueologia da Academia Chinesa de Ciências Sociais, foram descobertas durante a expansão de um parque local, revelando que, com o passar do tempo, as três construções estavam parcialmente danificadas.

Imagem: Miami Herald | Um grupo de arqueólogos desenterrou três tumbas da dinastia Han com 1.800 anos de idade

O curioso aqui é que, apesar de saques em duas das tumbas, a terceira foi preservada em um estado excepcionalmente bom, revelando detalhes únicos sobre a vida e os costumes da família durante a dinastia Han.

Uma tumba que parecia uma casa: assim é a construção da dinastia Han

As três tumbas, de acordo com o que relata o Yahoo! News, foram construídas com um estilo semelhante, apresentando corredores inclinados que levavam às entradas. Duas das tumbas, de fato, tinham inscrições com o mesmo sobrenome, Huan, o que indica que o complexo provavelmente pertencia a uma família com bastante dinheiro, pelo menos para os padrões de quase dois mil anos atrás nessa área da Ásia.

Os arqueólogos descobriram que havia dois quartos conectados com janelas e portas em miniatura na câmara funerária principal da terceira tumba, conhecida como M3. Este estilo residencial sugere que a tumba continha um marido e uma mulher, um casal conjugal. Mas tudo isso é apenas uma suposição.

Imagen: Miami Herald | Tumba Dinastia Han.

A boa notícia é que, apesar do saque em duas das tumbas, a tumba M3 permaneceu intacta, revelando um tesouro de artefatos. Entre os objetos encontrados estão uma espada de ferro, cerâmica de vários tipos, vasos e os restos de uma carruagem usada para transportar o caixão.

A carruagem, descrita como sofisticadamente elaborada, é uma descoberta incomum que fornece informações valiosas sobre as práticas funerárias da época, já que anteriormente não havia sido documentado seu uso nesse tipo de rituais mortuários.

Um legado que estabelece algumas bases para o estudo arqueológico

Em razão de tudo o que foi descrito anteriormente, seria válido afirmar que a descoberta das tumbas familiares da dinastia Han pode ser considerada uma descoberta significativa e importante pelos arqueólogos.

A presença do mesmo sobrenome em várias sepulturas é um fato incomum que fornece informações sobre a estrutura familiar e social durante a dinastia Han, mas ainda há muitos detalhes a serem conhecidos ou conectados sobre o que foi descoberto no local.

A escavação começou em dezembro de 2023 e terminou apenas em janeiro de 2024, com uma equipe de arqueólogos e especialistas que viajaram para a cidade costeira na província de Shandong, no leste da China, para desenterrar e catalogar todos os objetos encontrados.

A menos de seis meses de encerrar o processo de escavação e coleta, estamos testemunhando apenas os primeiros avanços do projeto.