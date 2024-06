Empresário se oferece para salvar o Telescópio Espacial Hubble e a NASA recusa categoricamente

Um astronauta comercial, empresário e bilionário chamado Jared Isaacman fez uma oferta à NASA para liderar uma missão com o objetivo de salvar o Telescópio Espacial Hubble. A agência espacial dos Estados Unidos respondeu que agradecia muito, mas não era necessário.

De acordo com o que foi relatado pelo Bio Bio, o Telescópio Espacial Hubble tem funcionado com várias falhas nos últimos meses. Algumas foram resolvidas por meio de software instalado no equipamento, enquanto outros danos são impossíveis de reparar remotamente.

É normal que isso aconteça, o Telescópio Espacial Hubble tem 34 anos ininterruptos de operações. Foi lançado em 1990 e deveria ser desativado em 2021 após o lançamento do Telescópio Espacial James Webb, no entanto, ele foi mantido em operação porque ainda podia continuar contribuindo para a exploração do cosmos.

As avarias específicas que o Hubble da NASA e da ESA tem são nos giroscópios (tem seis e apenas um está funcionando). Jared Isaacman disse que havia elaborado um plano com a SpaceX e o apresentou à agência espacial americana, mas esta rejeitou a proposta após analisá-la.

“A nossa posição neste momento é que, depois de explorar as capacidades comerciais atuais, não vamos buscar um novo impulso”, disse Mark Clampin, diretor da Divisão de Astrofísica e Direção de Missões Científicas da agência na sede da NASA, de acordo com o Bio Bio.

"Ainda acreditamos que ele tem uma confiabilidade muito alta. Podemos operar o Hubble com muito sucesso fazendo ciência inovadora durante o restante dos anos 20 e até os anos 2030", disse Patrick Crouse, diretor do projeto Hubble no Goddard Space Flight Center da NASA.

Por que se recusam a reparar o Hubble?

De acordo com o que Clampin explica, o Hubble é uma nave espacial que tem passado muito tempo vagando pela órbita da Terra. Portanto, seu hardware é muito delicado e qualquer movimento errado poderia causar danos maiores do que os que já possui.

O telescópio espacial pode funcionar sem problemas com um giroscópio e a NASA não quer correr o risco de perder isso.

" A última vez que fomos ao Hubble foi no ônibus espacial, e foi há bastante tempo. E, claro, o Hubble agora é uma nave espacial antiga; muitas das pessoas que estavam muito envolvidas nas primeiras missões se aposentaram e há muito trabalho que teríamos que fazer para nos atualizarmos sobre como fazê-lo”, disse o cientista.