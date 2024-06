Elon Musk faz outra ameaça aos executivos da Tesla que tentam impedir seu bônus de 46 bilhões

A relação entre Elon Musk e a diretoria da Tesla está prestes a entrar em ebulição. No meio da pressão que o magnata sul-africano está fazendo para adquirir 25% das ações da empresa, surge o tema do bônus de produção aprovado pela equipe executiva da empresa de carros elétricos.

De acordo com um relatório do Xataka, o conselho de administração da Tesla Motors aprovou em 2018 um bônus salarial de 55 bilhões de dólares para Elon Musk, se alguns objetivos estabelecidos no plano da empresa fossem alcançados.

Os números foram atingidos, mas a situação da empresa, que está se recuperando de alguns contratempos, não é a melhor. Então, um setor dos executivos mais importantes da Tesla tenta frear o pagamento da astronômica quantia de dinheiro.

Os executivos da empresa afirmam que esse bônus foi aprovado sem a devida supervisão e que o valor é escandalosamente desproporcional. Portanto, ele deve ser anulado. A situação será levada a votação e as pesquisas indicam que Elon Musk sairá vencedor para receber o que lhe foi prometido há seis anos.

Robyn Denholm, presidente do conselho de administração da Tesla, escreveu uma carta aos acionistas para tentar impedir que votem a favor do pagamento do bônus a Elon Musk.

"Elon não é um executivo típico, e a Tesla não é uma empresa típica. Portanto, a forma típica como as empresas compensam os executivos-chave não vai impulsionar os resultados da Tesla. Motivar alguém como Elon requer algo diferente", diz o início da carta escrita por Denholm.

“Também não enfrenta escassez de ideias ou de outros lugares onde pode fazer uma diferença incrível no mundo. Queremos que essas ideias, essa energia e esse tempo estejam na Tesla, para benefício de vocês, nossos proprietários. Mas isso requer respeito mútuo”, continua a executiva no comunicado.

"A questão não tem a ver com o dinheiro. Todos sabemos que Elon é uma das pessoas mais ricas do planeta, e continuaria sendo mesmo que a Tesla não cumprisse o compromisso que fizemos em 2018", expressou a diretiva da Tesla.

Elon Musk ameaça em ir embora

O compromisso e a palavra são extremamente importantes para Elon Musk. No meio de sua luta por mais poder na empresa, se ele receber este golpe do bloqueio do pagamento, o herdeiro ameaça deixar a direção da Tesla Motors.

A variação do montante. O acordo de 2018 era especificamente de 55,8 bilhões de dólares. Mas, como as ações caíram, o cálculo está em 46 bilhões de dólares.