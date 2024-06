Descubra como acessar o ‘curtir’ no X após essa função ter desaparecido

Se você entrou para stalkear seu crush ou ex e não encontrou a seção “curtir” em seu perfil, não se assuste, não é porque ele percebeu, são apenas algumas das mudanças que Elon Musk está fazendo na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter. Aqui explicamos como ver os ‘Likes’ em seu perfil.

A rede social X implementou uma mudança drástica que surpreendeu os usuários, pois eliminou a seção "Curtir" de todas as contas por motivos de privacidade. Agora, se um internauta acessar um perfil, não poderá mais ver as curtidas daquele usuário. No entanto, em sua própria conta, cada usuário poderá ver suas próprias curtidas ao acessar sua conta.

"Agora os 'Curtir' são privados para todos, a fim de proteger melhor sua privacidade. Se você curtir mais postagens, sua linha do tempo 'Para você' será melhor", foi a mensagem enviada por X para cada usuário da rede social.

Além disso, a conta de atualizações do X (Engenharia/ @XEng) informou que a partir de hoje, 12 de junho, os "Curtir" são privados para todos.

A atualização garante que curtir mais publicações melhorará sua linha do tempo 'Para você', e ainda poderá ver as publicações que você gostou; além disso, o número de "Curtidas" e outras métricas de suas próprias publicações continuarão aparecendo nas notificações.

O que os usuários não estão gostando - e os de todo o mundo - é que já não poderá ver quem gostou da publicação de outra pessoa, embora o autor da publicação possa ver quem gostou das suas publicações.

Esta mudança gerou dúvidas e fortes críticas à rede social X e a Elon Musk. Desde que assumiu o controle e eliminou o nome do Twitter, a maioria dos usuários tem estado insatisfeita com as decisões tomadas pelo magnata.

“Essa decisão é tão horrível quanto quando removeram o favorito para adicionar o like ou mudaram o nome do twitter para X”, “O mais engraçado é que os rts você pode vê-los, mas as msgs não, isso é muito absurdo”, e “Muito bem, isso fará com que haja conteúdo de qualidade em 𝕏”, foram alguns comentários dos usuários na rede social.