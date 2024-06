WhatsApp colorido: os riscos de personalizar o seu aplicativo e as alternativas seguras disponíveis

Para ninguém é surpresa que o WhatsApp seja um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais populares em todo o mundo. Desde o seu lançamento em 2009, revolucionou a forma como nos comunicamos diariamente, permitindo o envio de mensagens, fotos, vídeos, chamadas de voz e videochamadas pela internet e sem barreiras. Atualmente, possui mais de dois bilhões de usuários ativos mensais e o Meta, sua empresa-mãe, é uma das mais reconhecidas atualmente.

E como não, além de suas funções para nos comunicarmos com outras pessoas, o WhatsApp oferece algumas opções para personalizar sua interface, como colocar um papel de parede nas conversas ou ajustar o tamanho e estilo da fonte. Mas para aqueles que desejam ir ainda mais longe, existem algumas opções.

É seguro alterar as cores do WhatsApp?

Naturalmente e desde a sua criação, o WhatsApp tem sido conhecido pela sua icónica cor verde, que se destaca de outras plataformas da Meta como o Facebook ou o Instagram, que possuem uma paleta de tons azuis e rosa, respetivamente. No entanto, muitos usuários curiosos procuram maneiras de personalizar ainda mais a sua experiência, optando por mudar o tom do aplicativo.

Como fazer isso? Existem vários tutoriais e aplicativos de terceiros que prometem essa personalização em cores como azul, vermelho ou amarelo, ou até mesmo no estilo ‘charmoso’ que estava na moda nas redes sociais há algum tempo, mas o problema é que essas alternativas podem comprometer a privacidade e a segurança das pessoas.

O motivo disso é que esses aplicativos prometem funcionalidades adicionais e uma personalização além do que o aplicativo oficial pode oferecer. Não é estranho que outro aplicativo ofereça mais opções do que o original? Na verdade, sim, desde 2015, o Meta começou a bloquear o uso dessas versões não oficiais, alertando sobre os riscos associados e suspendendo contas.

Mas vamos ao que importa. O principal perigo é que esses aplicativos não são verificados pelo Meta e não cumprem com os padrões de segurança e privacidade do aplicativo oficial. Além disso, alguns aplicativos de personalização como Nova Launcher e X Icon Changer podem coletar e compartilhar informações sensíveis, como localização e desempenho do dispositivo. Algo que aceitamos nos Termos e Condições ao baixá-los.

Por outro lado, apps como WhatsApp Plus e OGWhatsApp são versões modificadas do aplicativo da Meta, e por essa mesma razão são atraentes: oferecem novos emojis, uma interface mais personalizada e outras funções alternativas. O problema? Novamente, a segurança. Embora algumas dessas aplicações afirmem criptografar os dados coletados, outras admitam que os dados não são transferidos de forma segura, portanto, não oferecem opções para excluí-los posteriormente.

No entanto, em resposta à demanda por personalização, o Meta decidiu explorar novas personalizações de interface em suas versões beta. Mas, por enquanto, uma opção segura para personalizar o WhatsApp é usar apenas aplicativos disponíveis na Google Play Store ou na App Store da Apple que tenham boas avaliações e comentários.

Além disso, o que sempre recomendamos é ser um usuário educado. É fundamental entender o que você está baixando e como seus dados serão tratados. Evite aplicativos de páginas não oficiais ou chats que não tenham criptografia de ponta a ponta, e sempre prefira reservar um momento para ler os Termos e Condições.