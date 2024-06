Quer saber como a IA nos afetará? Bill Gates diz que você deve ler este livro para entender tudo

Bill Gates é um especialista em inteligência artificial. Embora já tenha se aposentado de seu trabalho na Microsoft, o magnata americano disse em várias ocasiões que se encontrou com Sam Altman e a equipe da OpenAI muitos anos atrás para conhecer sua iniciativa.

Na verdade, ele diz que a primeira coisa que viu o surpreendeu tanto que imediatamente soube que o mundo ia mudar para sempre quando esses sistemas fossem revelados ao público.

Bill Gates também serviu como ponte para que a Microsoft incorporasse os sistemas de ChatGPT e inteligência artificial em seus sistemas operacionais para melhorar a experiência do usuário.

Todo este preâmbulo tem o objetivo de deixar claro que Bill Gates entende de inteligência artificial e de como essa tecnologia impactará a humanidade como raça.

O cofundador explica que é necessário que as pessoas saibam quão elevado será o impacto da IA em nossas vidas cotidianas e, para isso, recomenda um livro que explicará tudo de forma clara e simples.

O livro recomendado por Bill Gates para entender o impacto da IA

Bill Gates, no seu modo “recomendo coisas porque tenho dinheiro e tempo”, nos diz que deveríamos ler o livro “Brave New Words (novas palavras corajosas)”, o título é uma brincadeira com o livro de ficção do Aldous Huxley “Brave New World”.

Assim é como o Tio Bill descreve:

“Sal, o fundador da Khan Academy, tem sido pioneiro no campo da tecnologia educacional muito antes do surgimento da inteligência artificial. Portanto, a visão que ele apresenta em Brave New Words sobre como a IA melhorará a educação está bem fundamentada. Sal afirma que a IA melhorará radicalmente tanto os resultados dos alunos quanto as experiências dos professores, e ajudará a garantir que todos tenham acesso a uma educação de alta qualidade. Ele está bem ciente de que a inovação teve apenas um impacto marginal na sala de aula até agora, mas ele apresenta argumentos convincentes de que a IA será diferente. Ninguém tem uma visão mais clara do futuro da educação do que Sal.”