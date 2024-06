Inteligência da Apple vs. Copiloto da Microsoft: Qual inteligência artificial é mais poderosa?

Atualmente, a inteligência artificial se tornou uma das tecnologias mais revolucionárias que temos. Sua ascensão foi meteórica, e nos últimos dois anos vimos surgir todo tipo de ideias que antes pareciam saídas da ficção científica. Foi assim que surgiu a OpenAI, empresa por trás do famoso ChatGPT e líder no campo da IA, enquanto outras empresas continuam sua luta para alcançar o pódio, ou pelo menos é o que parece.

ANÚNCIO

Nesse caminho está Apple, a empresa de tecnologia fundada por Steve Jobs e que hoje em dia continua buscando maneiras de inovar em sua área. Do outro lado, encontramos Microsoft, empresa atualmente liderada por Satya Nadella e que também está constantemente envolvida com trabalho relacionado à IA.

Copilot MICROSOFT (MICROSOFT/Europa Press)

Inteligência da Apple VS Copiloto da Microsoft

Recentemente, o mundo da tecnologia testemunhou dois importantes lançamentos na área de inteligência artificial: A Microsoft apresentou seus PC Copilot+, enquanto a Apple contra-atacou com sua Apple Intelligence durante seu evento anual WWDC. O curioso? Ambos os produtos foram projetados para melhorar significativamente a interação entre usuário e dispositivo, tudo graças à integração de IA avançada nos sistemas operacionais.

Por sua vez, Microsoft decidiu lançar o Copilot+ PC, uma nova categoria de computadores que incorpora Unidades de Processamento Neural (NPU) e modelos de linguagem avançados como o GPT-4 da OpenAI. Em termos simples, esses computadores são projetados para realizar tarefas de inteligência artificial diretamente no dispositivo, mas com a segurança do processador de segurança Microsoft Pluton e com funcionalidades como a ferramenta de criação de imagens Cocreator e a função Recall que organiza informações pessoais de forma intuitiva.

Por sua vez, a Apple optou por lançar a Apple Intelligence, integrada no iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia. Este sistema baseia-se no uso de modelos generativos e dados pessoais dos usuários para fornecer inteligência artificial que melhora a experiência diária. Além disso, a Apple explicou seu foco na privacidade, processando a maioria dos dados no dispositivo. Entre suas funções destacadas estão um Siri aprimorado que entende e processa melhor a linguagem, ferramentas avançadas de escrita como Reescrever e Resumir e a nova função “Reduzir Interrupções Foco” que organiza as notificações por prioridade.

E como não, ao contrário da Microsoft, a Apple optou por uma integração mais profunda da IA em seu sistema operacional, sem a necessidade de hardware específico, o que pode ser mais acessível para os usuários que já possuem dispositivos compatíveis. Além disso, a IA da Apple também se estende a aplicativos como Messages e Notes com ferramentas como Image Playground e Genmoji.

A Microsoft, entretanto, aposta por uma integração de IA que permite conversas mais naturais e uma melhor interação com o conteúdo multimídia através de funções como Legendas ao Vivo e Efeitos do Windows Studio, que automaticamente melhoram a qualidade de imagem e som.

No entanto, a batalha pela inteligência artificial está no seu ponto mais competitivo da história, com duas das empresas mais valorizadas do mundo competindo para ser a mais destacada e, ao mesmo tempo, por desenvolver uma tecnologia que realmente impacte nosso dia a dia.