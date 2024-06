Elon Musk não para: anunciam a primeira patrulha Tesla Cybertruck

Fundada por Elon Musk, Tesla é hoje uma das maiores empresas de veículos elétricos do mundo. Seu foco futurista deu à empresa fundada por também CEO da SpaceX a força para implantar seus carros ao redor do mundo, com modelos como o Model S, X, 3 e Y, entre os mais icônicos. Também se destaca o Cybertruck, sua picape elétrica que combina capacidades de carga, tração e eficiência, apesar das críticas recebidas desde o seu lançamento.

E como não poderia deixar de ser, suas funções podem ser muito variadas. É por isso que a Unplugged Performance, uma empresa especializada em equipar veículos Tesla para frotas, decidiu lançar a primeira patrulha Tesla Cybertruck do mundo.

UP.FIT Tesla Cybertruck Next-Gen Patrol Tesla

Assim é a primeira patrulha Tesla Cybertruck

Através de sua divisão UP.FIT, dedicada a soluções para veículos de emergência, a empresa Unplugged Performance decidiu transformar a Cybertruck de Elon Musk para atender aos requisitos específicos das forças policiais.

E assim nasceu o UP.FIT Tesla Cybertruck Next-Gen Patrol, um veículo elétrico que, de acordo com a própria empresa, estabelece novos padrões de segurança, eficiência e inovação no campo da segurança pública. Equipada com luzes de advertência, sirenes e sistemas avançados de computador e rádio, esta patrulha chega para oferecer uma solução abrangente de mobilidade para a polícia, bem como para missões táticas, militares ou de busca e resgate.

Além disso, entre as características adicionais estão compartimentos para prisioneiros, armazenamento para armas e ferramentas especiais, áreas K9 e conectividade com a Internet Starlink. Também um exoesqueleto de aço inoxidável, com desempenho esportivo em estrada e tecnologias avançadas de segurança, tornando o UP.FIT Cybertruck uma opção atraente para operadores de frotas em todo o mundo.

Embora não seja a primeira patrulha elétrica do mundo, a Cybertruck Patrol da UP.FIT representa um marco significativo para a Tesla. Com entregas programadas para começar no final de 2024, este veículo promete revolucionar a segurança pública nos próximos anos e até mesmo iniciar uma nova era para a vigilância policial em nível global.