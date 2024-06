Com Gears Of War na liderança: estes foram os principais anúncios do Xbox Game Showcase 2024

A luz brilhou sobre o Xbox Games Showcase 2024, que mostrou aos jogadores de todo o mundo que têm uma tonelada - sério, são muitos - de jogos para esperar. Os fãs da Activision, Bethesda, Blizzard, Xbox Game Studios e dos inúmeros parceiros que criam para o Xbox puderam dar uma olhada no que está por vir para suas franquias favoritas e novos jogos.

Claro que os olhos estavam principalmente voltados para uma série bastante específica de franquias que estavam fazendo retornos triunfais após algum tempo de silêncio. E nesse grupo, Gears Of War chamou a atenção, com o anúncio de sua prequela Gears of War: E-Day. Não foi o único a olhar para trás para contar uma nova história: Doom: The Dark Ages também seguiu uma espécie de "história de origem".

Não foram os únicos retornos. O chefe dos chefes, Solid Snake, retornou para Metal Gear Solid Δ. : Snake Eater e houve outros anúncios que geraram mais de uma reação na audiência presente no evento, como State Of Decay 3, Indiana Jones And The Great Circle (meu trailer favorito do evento), Perfect Dark, Assasin’s Creed Shadows e Life Is Strange: Double Exposure.

Conheça a lista dos novos títulos apresentados aqui

Age of Mythology: Retold: Reviva a magia da estratégia em tempo real com esta remasterização do clássico jogo, que pela primeira vez chega aos consoles. Prepare-se para conquistar impérios e forjar lendas em um mundo cheio de deuses e heróis. Governe como Zeus, Odin ou Thor, controle criaturas míticas como minotauros e grifos, e use poderosos feitiços para dominar seus inimigos.

Avowed: Um RPG de ação da Obsidian Entertainment, ambientado no universo de Pillars of Eternity. Você poderá explorar as Terras Vivas, um mundo de fantasia repleto de perigos e maravilhas, onde cada decisão que você tomar terá um impacto no destino deste reino. Inimigos temíveis, alianças com personagens memoráveis e descobrir os segredos é o que este título oferece.

Call of Duty: Black Ops 6: A icónica franquia de tiros em primeira pessoa está de volta com uma nova parcela cheia de ação e adrenalina, e com muitas mudanças na jogabilidade que vão emocionar seus fãs. O modo campanha vai te levar a diferentes cantos do mundo, enquanto no multijogador você testará suas habilidades contra jogadores de todo o planeta e, é claro, zumbis.

Doom: A Era das Trevas: Viaja a um passado cheio de escuridão e demônios neste prelúdio de Doom (2016). O Doom Slayer enfrenta hordas infernais em um mundo de fantasia medieval, utilizando todo o seu arsenal de armas brutais e habilidades acrobáticas para desencadear o inferno sobre seus inimigos. Masmorras góticas, castelos imponentes e paisagens desoladas para usar a Espada da Perdição e a BFG para acabar com criaturas demoníacas das mais variadas.

Fábula: A lendária série de RPG retorna com um novo lançamento desenvolvido pela Playground Games em colaboração com a Eidos Montreal. Uma aventura épica em um mundo cheio de magia, criaturas fantásticas e decisões que moldarão sua história. O interessante, como sempre, é que você pode escolher seu próprio caminho como herói ou vilão, explorando um mundo vasto e cheio de segredos.

Gears of War: E-Day: Sem dúvida, o anúncio do evento. Situado nas origens da saga Gears of War, este novo título levará você ao Dia da Emergência para viver a desesperança e o caos da invasão Locust enquanto luta pela sobrevivência da humanidade em uma cidade devastada.

Indiana Jones e o Grande Círculo: Uma nova aventura com o famoso arqueólogo que sempre queremos jogar. Agora, ele está em busca de um dos maiores mistérios da história. Túmulos antigos, templos esquecidos e cidades perdidas são os cenários nos quais você terá que resolver enigmas usando sua inteligência e seu conhecimento da história, enquanto enfrenta perigos inimagináveis ao lado de Indy.

Microsoft Flight Simulator 2024: A próxima entrega do simulador de voo mais realista do mundo chega com uma frota de aviões maior e mais diversificada até à data, com mais de 400 modelos recriados com precisão ao detalhe, incluindo aviões leves, jatos comerciais e aeronaves históricas. Explore um planeta Terra visualmente impressionante, com cidades detalhadas, paisagens realistas e condições climáticas dinâmicas que o farão sentir como se estivesse realmente voando.

Perfect Dark: O clássico jogo de ação em primeira pessoa retorna com um reinício a cargo da The Initiative. Perfeito para reviver a tensão e a emoção do espionagem futurista enquanto você se infiltra em instalações inimigas e completa missões de alto risco.

Atomfall: Um jogo de ação e sobrevivência na Inglaterra do pós-guerra, onde você terá que lutar pela sua sobrevivência em um mundo devastado e cheio de perigos. Ambientes desolados aguardam por você, onde você terá que reunir recursos para fabricar armas e ferramentas, e enfrentar inimigos hostis e criaturas mutantes em uma batalha constante pela sobrevivência.

Sul da Meia-Noite: Tivemos o primeiro vislumbre deste belo jogo de ação e aventura em terceira pessoa dos criadores de We Happy Few, Compulsion Games, apresentou o seu primeiro trailer do jogo durante o programa, antes do seu lançamento em 2025. Conhecemos a Hazel e seu companheiro recentemente revelado, Catfish, enquanto viajam por uma área inundada inspirada no delta do Mississippi, e rapidamente se deparam com um dos reis monstruosos do jogo. Promissor.

State Of Decay 3: A Undead Labs revelou um novo avanço de State of Decay 3, que nos dá uma visão mais próxima deste ambicioso jogo de sobrevivência de zumbis em mundo aberto. A continuação do State of Decay 2 foi bem recebida em relação ao seu lançamento.

Dragon Age: The Veilguard: Um novo trailer do aguardado RPG da BioWare nos mostra os sete companheiros que acompanharão o protagonista em sua épica aventura, explorando um mundo cheio de magia, dragões e criaturas fantásticas, onde você poderá forjar alianças e tomar decisões cruciais.

Clair Obscur: Expedição 33: Trata-se de um jogo de RPG reativo por turnos que te transportará para um novo mundo lindo e surreal inspirado na Belle Époque da França, um período famoso por suas impressionantes e suntuosas contribuições para a cultura artística renomada mundialmente do país. Parece bastante bom no teaser e é apreciada alguma variedade na jogabilidade.

Assassin's Creed Shadows: O novo título da franquia nos leva ao Japão do século XVI através dos olhos de dois personagens: Naoe, um shinobi especialista da província de Iga; e Yasuke, um poderoso samurai e a primeira figura histórica totalmente jogável de Assassin's Creed. Tivemos um primeiro vislumbre do jogo e de como os dois protagonistas, Yasuke e Naoe, se diferenciarão (e se complementarão entre si) em equipamentos e habilidades.

Flintlock: O Cerco da Aurora: A ação e as almas se unem neste jogo ambientado em um mundo de fantasia, onde se combate os inimigos utilizando armas de fogo e magia. Promete exploração ao máximo e muitos segredos a descobrir.

Life Is Strange: Double Exposure: A premiada série de aventuras narrativas está de volta com uma nova edição que promete emocionar com sua história e personagens. Sobretudo isso último, pois a protagonista original, Max, retorna para viver uma história na qual resolver um assassinato em um mundo paralelo é mais complicado do que -já- parece.

FragPunk: Um shooter de tiros no estilo Valorant ou Overwatch. Na verdade, a estética é muito semelhante a este último e por um momento, nos confundiu. O que é novo? O uso de cartas que funcionam como habilidades que podem modificar o ambiente, seus adversários ou seus companheiros.

Mecha Break: Um jogo de tiro multiplayer baseado em robôs que é bastante frenético. Você pode escolher entre uma variedade de mechas personalizáveis, cada um com suas próprias habilidades e armas únicas, para lutar em batalhas em equipe em diferentes arenas de combate.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater: O grande chefe está de volta na forma de um remake, com esta amada história que pode ser muito mais do que apenas a nova versão do clássico jogo Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Você já sabe: infiltre-se na selva soviética, complete missões secretas, enfrente inimigos temíveis e descubra a verdade por trás da Operação Snake Eater.

Mixtape: Um jogo de aventura narrativa dos criadores de The Artful Escape convida você a mergulhar em um mundo cheio de música e emoções. Através de uma história interativa e uma trilha sonora original, explore temas como amizade, amor e perda enquanto toma decisões que afetarão o curso da narrativa.

STALKER 2: Coração de Chornobyl: Um novo trailer deste aguardado shooter de sobrevivência nos mostra a beleza e a brutalidade da Zona de Exclusão de Chornobyl. Os jogadores poderão explorar um mundo aberto cheio de perigos, lutar contra inimigos hostis e descobrir os segredos que se escondem neste lugar devastado pelo desastre nuclear.

Winter Burrow: Abrace a tranquilidade neste jogo aconchegante e extremamente fofo de sobrevivência na floresta, misteriosamente semelhante ao sucesso dos celulares, Tsuki. Você pode construir seu abrigo, reunir recursos para sobreviver, explorar um ambiente nevado cheio de beleza e viver uma experiência relaxante e contemplativa em meio à natureza.

Wuchang: Fallen Feathers: Um jogo de RPG de ação ambientado na sombria última dinastia Ming. Podes explorar um mundo cheio de mistério e perigos, combatendo inimigos usando artes marciais e magia. E, como sempre, podes descobrir os segredos que se escondem neste turbulento período da história chinesa.

Diablo IV: Vessel of Hatred: Uma atualização do jogo que apresenta os Spiritborn, uma nova classe que aproveita os espíritos místicos da selva para realizar ataques rápidos e devastadores. A busca de Neyrelle recomeça enquanto ela se esforça para frustrar o sinistro plano de Mephisto, na região selvagem de Nahantu, onde novas masmorras, fortalezas e inimigos te aguardam.

The Elder Scrolls Online: 10 anos de vida não são comemorados todos os dias. Por isso, haverá algumas novidades em relação ao ESO, incluindo o lançamento de seu mais recente capítulo, The Elder Scrolls Online: Gold Road.

Fallout 76 Skyline Valley: A atualização do Fallout 76 está cada vez mais próxima. Na principal expansão do mapa mundial de Skyline Valley, você cruzará o Savage Divide e viajará até o extremo sul dos Apalaches. Esta nova e pitoresca região, Skyline Valley, apresenta novos lugares para explorar entre as florestas que um dia foram conhecidas como o Parque Nacional Shenandoah.

Sea of Thieves: A atualização mais recente do jogo anunciou o retorno do Capitão Flameheart e convida os jogadores a se tornarem os líderes da batalha. Um evento mundial completamente novo colocará os piratas contra o poderoso navio principal de Flameheart para assumi-lo.

Starfield: Espaço Destruído: Uma nova história espacial e épica, explorando o território da Casa Va'ruun em Espaço Destruído, a primeira grande expansão de Starfield.

World of Warcraft: A Guerra Interior: A décima expansão do World of Warcraft da Blizzard Entertainment e o capítulo inicial do enredo mais ambicioso nos quase 20 anos de história do jogo, A Guerra Interior, será lançado em 26 de agosto. Esta próxima expansão explorará os fios narrativos das últimas duas décadas do jogo.

Novas opções para desfrutar dos jogos

Além disso, foram anunciadas três novas opções de console Xbox Series X|S que se juntarão à linha atual no final deste ano. Esses novos consoles oferecerão aos jogadores ainda mais opções para desfrutar de seus jogos favoritos com o melhor desempenho e as melhores características: O Series S de 1TB em Robot White, um Xbox Series X totalmente digital e uma Xbox Series X Special Edition de 2TB em Galaxy Black estarão disponíveis em mercados selecionados.