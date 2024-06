Microsoft apresenta ‘Aurora’, que prevê o clima em tempo recorde

Nos últimos anos, testemunhamos um crescimento exponencial no desenvolvimento e aplicação de inteligências artificiais generativas (IA generativas). Essas ferramentas são capazes de criar conteúdo novo e original a partir de dados existentes e estão revolucionando a forma como nos relacionamos com a tecnologia.

As IA generativas têm uma ampla gama de aplicações potenciais em vários setores. Na verdade, a Microsoft apresentou esta semana o "Aurora", um modelo de inteligência artificial (IA) revolucionário que pode prever o clima global e a qualidade do ar com uma precisão sem precedentes em menos de um minuto.

Um avanço pioneiro na previsão do clima e na qualidade do ar

De acordo com a revista Nature, as capacidades da Aurora são pioneiras no campo da meteorologia. "Para mim, este é o primeiro grande passo em uma jornada em direção à química atmosférica e aprendizado de máquina", comentou o pesquisador de aprendizado de máquina Matthew Chantry do Centro Europeu de Previsão Meteorológica de Médio Prazo (ECMWF) em Reading, Reino Unido.

Ao contrário dos sistemas tradicionais que combinam modelos matemáticos com aprendizado de máquina, Aurora é o primeiro sistema que utiliza exclusivamente IA para medir a poluição global, uma tarefa considerada mais complexa do que a previsão do clima. Além disso, os modelos com IA exigem menos potência computacional do que os modelos matemáticos convencionais, tornando-os mais acessíveis a uma ampla gama de usuários.

Como funciona a Aurora?

O objetivo central da Aurora é ajudar a prever os efeitos de eventos climáticos extremos, como a intensificação de uma tempestade. O modelo pode prever uma ampla gama de variáveis atmosféricas, desde a temperatura e a velocidade do vento até os níveis de poluição do ar e as concentrações de gases de efeito estufa.

Para alcançar uma precisão e eficácia maiores, Aurora foi treinada por mais de um milhão de horas com várias simulações meteorológicas e climáticas, o que lhe permitiu compreender melhor a dinâmica atmosférica da Terra.

Além disso, a IA é capaz de reconhecer padrões e identificar variáveis relevantes. "Ao ser previamente treinada com um vasto corpus de dados diversos e realizar ajustes em tarefas específicas, a Aurora aprende a capturar padrões e estruturas intrincadas na atmosfera, o que lhe permite se destacar mesmo com dados de treinamento limitados quando está sendo ajustada para uma tarefa específica," descreve a Microsoft.

Para determinar a poluição do ar, Aurora utiliza informações do Serviço de Monitoramento Atmosférico de Copérnico (CAMS), que é bastante complexo porque reúne informações sobre a química atmosférica, padrões climáticos, atividades humanas e a natureza heterogênea dos dados.

Os especialistas esperam que as conquistas do desenvolvimento da Aurora possam ser aplicadas também a outras áreas e abranger todo o sistema terrestre, inclusive em regiões com escassez de dados, como os países em desenvolvimento e as regiões polares.

“Isto poderia ter impactos de grande alcance em setores como a agricultura, o transporte, a colheita de energia e o preparo para desastres, permitindo que as comunidades se adaptem melhor aos desafios que o cambio climático apresenta”, concluem.