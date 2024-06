LEGO finalmente anuncia detalhes do seu set de The Legend of Zelda: data de lançamento e preço

The Legend of Zelda

Após um ano e quatro meses de espera, a equipe da LEGO publicou a informação oficial sobre o set de The Legend of Zelda, que havia vazado em fevereiro de 2023. Conforme as fontes indicaram, trata-se de uma peça que homenageia um dos lugares mais icônicos da saga de videogames da Nintendo: A Grande Árvore Deku 2 em 1.

A emoção é inegável para os fãs da saga de videogames, e por isso trazemos todos os detalhes que você precisa saber sobre esta peça de LEGO.

Como é habitual na empresa de brinquedos, este lançamento ainda não está disponível. O LEGO anunciou que já é possível fazer a reserva e começarão a distribuir em 1 de setembro deste mesmo 2024.

Conjunto de LEGO de The Legend of Zelda

Este conjunto possui 2500 peças e virá com duas versões da Árvore Deku, para criar um modelo de exposição. "Inclui uma Grande Árvore Deku com características e detalhes cuidadosamente selecionados para cada versão, bem como 4 mini figuras (uma figura da heroína aventureira Princesa Zelda e 3 versões de Link)", informa a página oficial da LEGO.

Além disso, possui objetos da série que os criadores do set selecionaram cuidadosamente, como a Ocarina do Tempo, o Escudo Hyliano, a Espada Mestra e algumas outras surpresas que convidam você a descobrir.

Outro detalhe não menos importante do cenário é que a placa ao lado da casa de Link está escrita em hylia de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Na segunda linha, diz a frase mítica: "It's a secret to everybody".

Já é possível reservá-lo e, de acordo com relatórios do próprio site oficial da LEGO, terá um custo de US$299 dólares ou o equivalente em moeda local nos diferentes países da América Latina.

Chile, Argentina, Uruguai e Colômbia têm a página habilitada para reservas.