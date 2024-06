Sam Altman e o ChatGPT não são confiáveis: ex-funcionário da OpenAI vaza escândalos

Todos nos recordamos desse episódio tão estranho quanto turbulento, em novembro de 2023, quando a indústria de Inteligência Artificial foi envolvida em um turbilhão de escândalos e desconcertos, quando o conselho de administração da OpenAI demitiu inesperadamente seu CEO, cofundador e responsável pelo ChatGPT, Sam Altman. Essa mudança abrupta de liderança gerou uma onda de especulações e consternação, mas apenas quatro dias após a demissão, o rapaz foi reinstalado em seu cargo aparentemente graças à Microsoft.

Agora, graças às revelações de uma ex-membro do conselho, Helen Toner, que decidiu não permanecer anônima, os detalhes por trás deste estranho episódio estão começando a ser esclarecidos. Ficou claro que Sam Altman seria uma pessoa um tanto diferente da que conhecemos em sua faceta pública. Com um comportamento que teria justificado totalmente sua tentativa de expulsão.

O que você está prestes a ler são declarações de uma pessoa que não faz mais parte da OpenAI e que, em um momento crítico da história recente da indústria de IA, se posicionou contra Altman e o futuro do ChatGPT. Portanto, vale a pena analisar tudo sob essa perspectiva.

OpenAI, Sam Altman e ChatGPT: um inferno atrás da porta

Segundo Toner, em um artigo publicado pelos colegas da agência de notícias Reuters, a demissão de Altman foi impulsionada por dois relatórios apresentados por executivos da OpenAI que descreviam um ambiente de trabalho “tóxico” caracterizado por “abuso psicológico”. Esses relatórios, apoiados por capturas de tela que documentavam os supostos abusos, levantaram sérias preocupações entre o conselho diretor sobre a cultura interna da empresa, onde Sam era o cerne do problema.

Mas há questões muito mais delicadas que valeria a pena considerar no contexto do potencial dos sistemas de IA quando não são regulados de forma ética e transparente. Toner também revelou que o conselho de administração não estava ciente da existência do ChatGPT, até que descobriram através das redes sociais.

Sam Altman - ChatGPT Estrela de TI

Em outras palavras, o maior avanço no setor de IA foi feito às escondidas da própria empresa que o financiou e não se soube do seu desenvolvimento até o momento em que Sam Altman o revelou ao mundo. E esse mesmo sujeito continua trabalhando na OpenAI em diferentes projetos que não são exatamente de domínio público. Essa falta de comunicação interna se somou às preocupações sobre a liderança de Altman.

No entanto, em contraste, diante da destituição do executivo no ano passado, mais de 500 funcionários da OpenAI ameaçaram renunciar se o conselho não reconsiderasse sua decisão. Muitos funcionários expressaram seu forte apoio a Altman, argumentando que sua liderança era crucial para o sucesso da empresa. Pressões internas e externas levaram a uma rápida mudança de curso por parte do conselho de administração.

Como todos sabemos, em questão de dias Sam Altman foi reinstalado como CEO, uma decisão que, segundo Toner, foi influenciada pelo medo da perda de pessoal-chave e possível colapso da empresa após sua expulsão e a reação inesperada de alguns membros-chave da organização.

Qual é o futuro da OpenAI e do ChatGPT com Sam Altman lá?

O escândalo deixou cicatrizes profundas na OpenAI. As denúncias de abuso psicológico prejudicaram a reputação da empresa e levantaram dúvidas sobre sua cultura interna. A reintegração de Altman sob tamanha pressão colocou em dúvida a autonomia do conselho diretor e os escândalos continuam surgindo.

Aqui temos o caso mais recente em que a estrela de Hollywood Scarlett Johansson denunciou que a OpenAI e o próprio Altman a teriam abordado para integrar sua voz em seu assistente de IA sob o nome de Sky. Ela os rejeitou e logo em seguida o ChatGPT começou a falar exatamente como ela.

Dexerto Scarlett Johansson

Toner e Tasha McCauley, ex-membros do conselho, expressaram sua profunda preocupação com o futuro da OpenAI. Eles argumentam que a empresa não demonstrou ser capaz de se autogovernar de forma responsável e que é necessária uma regulamentação externa para garantir seu correto funcionamento.

De qualquer forma, parece que Sam Altman não vai se mover de lá.