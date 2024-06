Os convites para a WWDC revelam os anúncios que a Apple poderá fazer

O mundo da Apple está aguardando ansiosamente depois que o gigante de Cupertino enviou os convites para a Worldwide Developers Conference (Conferência Mundial de Desenvolvedores) ou simplesmente WWDC. As datas já eram conhecidas, mas um par de logotipos são suficientes para que as especulações sobre o que eles vão anunciar comecem a voar.

ANÚNCIO

Apple teve um evento no início de maio chamado Let Loose. A imagem promocional era de uma Apple Pencil, indicando que os lançamentos eram direcionados para iPads da marca. No entanto, para a conferência de desenvolvedores, a situação não está tão clara, e é por isso que há muita especulação sobre o que acontecerá entre os dias 10 e 14 de junho de 2024.

É improvável que tenhamos um primeiro vislumbre do iPhone 16. E embora não esteja descartado, as coisas não parecem estar indo nessa direção. A Apple pretende lançar completamente toda a integração que deseja fazer de seus sistemas operacionais com inteligência artificial. Nesse sentido, o que provavelmente teremos são os detalhes do iOS 18.

O TechRadar destaca que o círculo (que aparece na capa desta nota) é uma referência ao prédio principal do Apple Park, sede da empresa em Cupertino. O número de linhas para completar a circunferência e suas cores coincidem com as tonalidades do logotipo original da empresa atualmente liderada por Tim Cook.

WWDC 2024 Apple

Para o meio citado anteriormente, "pode ser um aceno ao evento presencial para a imprensa e desenvolvedores no Apple Park, mas pode insinuar um lançamento abrangente do conjunto de recursos de inteligência artificial da Apple", destacaram.

WWDC 2024 Apple Park

O outro logotipo dos convites para a WWDC em forma de ave também poderia ser uma referência à inteligência artificial, já que Google, Microsoft e OpenAI têm feito muitos avanços em seus sistemas e a Apple, como todos sabemos, não pode ficar para trás.