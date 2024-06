Os AirTags da Apple ajudaram a desmantelar uma rede de ladrões que havia roubado US$5 milhões em ferramentas

Cansado de ser vítima do constante e repetitivo roubo de suas ferramentas de trabalho, um carpinteiro recorreu à tecnologia para pegar os ladrões. Ele não sabia que, com esse simples ato, usando um de seus AirTags da Apple, ele iria desmantelar uma das maiores organizações criminosas no estado da Virgínia, no sul dos Estados Unidos.

As ferramentas são tudo para aqueles que realizam atividades como marcenaria. Este trabalhador, de 43 anos, havia sofrido alguns furtos de suas ferramentas de trabalho, que, devido ao seu nível de profissionalismo, eram bastante caras e sofisticadas.

Fez o relatório do roubo em algumas ocasiões e não obteve resposta das autoridades. Então, decidiu assumir a situação em suas próprias mãos e colocou um chamariz nas novas ferramentas que havia comprado, um AirTag da Apple.

Para aqueles que não conhecem, os AirTags da Apple são dispositivos de localização de objetos. A gigante de Cupertino os lançou precisamente para que os usuários os colassem nas coisas que mais se perdem dos utensílios domésticos, como chaves, bolsas ou carteiras.

Houve certa desconfiança em relação a esses pequenos dispositivos, pois houve casos de assediadores que os utilizaram para perseguir e assediar suas vítimas. A Apple tomou medidas, fez um pedido de desculpas público e atualizou o aplicativo nos iPhones e iPads. Eles adicionaram uma função em que um usuário recebe uma notificação se estiver sendo rastreado sem seu consentimento.

Os ladrões provavelmente tinham essa opção desativada, pois voltaram a roubar o mesmo carpinteiro que tinham roubado anteriormente. O trabalhador foi esperto, pois colocou o AirTag nas ferramentas mais caras. Assim, quando foram roubadas, ele foi à Polícia do condado de Howard.

As autoridades rastrearam o dispositivo e encontraram um depósito com cerca de 15 mil ferramentas.

“Este é um dos maiores roubos não apenas no condado de Howard, mas na região”, disse Gregory Der, chefe de polícia do condado. “Serras, furadeiras, lixadeiras, geradores, baterias e compressores de ar” eram os itens mais comuns, conforme relatado pela Computer Hoy.

A polícia encontrou entre 3 e 5 milhões de dólares em ferramentas. Foram cerca de 80 vítimas que sofreram roubos, e seu material será devolvido sempre que apresentarem os recibos de compra.