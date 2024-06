Na Lua também ocorrem terremotos e a NASA enviará instrumentos para determinar se eles afetam a Terra

A Lua, assim como nosso planeta, experimenta abalos sísmicos conhecidos como lunamotos. Esses eventos, embora menos frequentes e intensos do que os terremotos terrestres, são resultado de diferentes fenômenos, como seu constante resfriamento e contração, impactos de meteoritos e marés solidificadas no subsolo lunar.

Nesse sentido, a NASA anunciou o envio de dois sismógrafos para a Lua com o objetivo de estudar os tremores lunares. Esses instrumentos, adaptados a partir de tecnologia projetada para pesquisas em Marte, permitirão aos cientistas obter informações valiosas sobre a estrutura interna da Lua, sua história geológica e sua evolução.

Os dois sismômetros que serão enviados para a Lua fazem parte da Suíte Sísmica do Lado Oculto, uma tecnologia que já demonstrou sua eficácia ao detectar mais de mil terremotos no planeta vermelho. Para seu uso na Lua, os sismômetros foram adaptados para suportar as condições extremas do ambiente lunar, como grandes variações de temperatura e a ausência de atmosfera.

A detecção e estudo dos tremores lunares são de grande importância para a comunidade científica. Esses eventos fornecem informações cruciais sobre a estrutura interna da Lua, sua história geológica e sua evolução ao longo do tempo. Além disso, uma melhor compreensão dos tremores lunares pode ajudar os cientistas a aprimorar sua compreensão da atividade sísmica em geral.

Têm consequências para a terra?

Embora a Lua experimente esse tipo de movimentos sísmicos, a verdade é que eles não têm um impacto direto e significativo na Terra. Apesar de estar relativamente perto, a força desses eventos sísmicos lunares é consideravelmente menor do que a dos terremotos terrestres e sua distância ainda mais atenua seu efeito sobre nosso planeta.

Antes de mais nada, a Lua tem uma massa consideravelmente menor que a Terra, o que limita a quantidade de energia que pode ser liberada em um terremoto. Além disso, ao contrário da Terra, nosso satélite natural não possui placas tectônicas em movimento. As placas tectônicas terrestres são responsáveis pela maioria dos grandes terremotos, pois sua fricção e movimento geram tensão e liberam energia na forma de tremores.

Em última instância, a Lua tem uma atividade geológica muito menos intensa do que a Terra. Isso significa que há menos processos que possam gerar terremotos.