Blik Joy: este é o alto-falante ultra resistente que permite levar sua música para qualquer lugar

Nos anos 80, víamos jovens saindo com rádios gigantes a pilhas para levar sua música a parques ou à casa de um amigo. Na última década, essa tendência se transferiu para os alto-falantes portáteis. Revisamos o Blik Joy, um que reúne uma série de características-chave nos alto-falantes bluetooth, incluindo resistência e portabilidade.

O Blik Joy é daqueles alto-falantes dos quais é impossível sair de casa sem eles. Possui um som nítido, um tamanho ultra portátil e uma bateria recarregável para te acompanhar por horas. Sua bateria dura nada mais, nada menos que 8 horas. Mais do que suficiente para te acompanhar durante toda uma tarde.

Blik Alto falante

Outras características importantes

Além disso, é à prova d'água (IPX6). Atenção que essa resistência à água não significa que você pode mergulhar o equipamento em uma piscina, mas se ele tomar um banho ou se você for pego de surpresa pela chuva, seu equipamento resistirá. O Blik Joy também possui tecnologia TWS com a qual você pode conectar dois alto-falantes iguais ao mesmo tempo e obter um som estéreo: mais envolvente, mais natural e mais preciso.

Esse tipo de função pode parecer loucura com outras marcas de alto-falantes (pelo custo) e é que estamos diante de um alto-falante que não só é potente. Custará algo em torno de US$25.

Blik Som

Conectividade

Além de poder se conectar com outros alto-falantes, lembramos que é um dispositivo bluetooth, então você poderá conectá-lo ao seu computador, smartphone ou qualquer outra fonte de som por essa via. Um extra, para aqueles que ainda gostam da aleatoriedade do rádio, é que ele incorpora rádio FM.

Este pequeno mas poderoso alto-falante possui um design divertido e fácil de adicionar a qualquer bolsa ou mochila, tornando-se um digno companheiro musical quando você for ao parque, acampar ou ficar em casa. Tomar banho com música? Também é uma opção, algumas gotas, como já mencionamos, não farão mal a ele.

Onde você usaria uma caixa de som assim?