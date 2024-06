Hacker conseguiu recuperar a senha de uma carteira digital com3 milhões de dólares em Bitcoin

O acesso à carteira digital é fundamental no mundo das criptomoedas. Conhecer as senhas e formas de entrar é essencial para poder acessar o dinheiro para as pessoas que investem nesse tipo de ativo. Um homem identificado em uma resenha da Computer Hoy como Michael (prefere o anonimato) ignorou essa regra de ouro e não tinha como acessar para recuperar cerca de 3 milhões de dólares em Bitcoin.

Michael tinha seus bitcoins em uma carteira digital que ele protegia com uma senha gerada automaticamente por um sistema de segurança, uma década atrás. Ele armazenou essa combinação em um arquivo criptografado que, como costuma acontecer com esse tipo de documento, acabou corrompido.

Então ele recorreu aos especialistas em crackeamento, hacking e questões de segurança cibernética. Ele ligou para Joe Grand, um gênio conhecido no mundo da cibersegurança como "Kingpin". O meio citado anteriormente relata que, inicialmente, o especialista se recusou a ajudá-lo, pois aparentemente não via um desafio em seu caso. No entanto, com o tempo, ele percebeu a complexidade do acesso e concordou.

O desafio era bastante complexo: a chave tem 20 caracteres e a única maneira de acessá-la era comprometendo o software. Assim, após analisar o caso, viu que a única maneira de acessar era lembrando a data exata em que gerou a senha.

O que é que isto tem a ver? "Kingpin" e sua equipe perceberam que a vulnerabilidade da chave estava nos números, pois estavam relacionados com o dia em que foi criada. Esta falha no sistema de segurança fez com que o hacker e sua equipe se baseassem nos parâmetros das datas escolhidas por Michael e, após pelo menos três meses de tentativas, conseguiram hackear o programa para acessar a senha.

Embora dramática, a história de Michael é muito mais alegre do que a de Stefan Thomas, o programador suíço que está prestes a perder cerca de 230 milhões de dólares por esquecer a senha da carteira onde tem 7.002 bitcoins.