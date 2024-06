Comida grátis para toda a vida: como conseguir o cartão dourado do McDonald’s que Bill Gates possui?

Se falarmos de fast food, provavelmente nos vem à mente o McDonald’s. Esta empresa tem mais de 80 anos desde que abriu seu primeiro restaurante em San Bernardino, Califórnia, onde originalmente ofereciam um menu limitado de hambúrgueres, batatas fritas e bebidas. Hoje, o McDonald’s opera em mais de 100 países e serve milhões de hambúrgueres por ano, consolidando-se como um ícone global.

Entre as curiosidades que acompanham a história do McDonald’s, está o “McGold Card”, um cartão de associação que oferece benefícios extraordinários a um grupo seleto de pessoas e sobre o qual não se fala muito. Mas que celebridades como Bill Gates e Warren Buffet desfrutam frequentemente.

O que é o cartão dourado do McDonald's?

Provavelmente um dos cartões mais exclusivos do mundo, o McGold Card é um cobiçado cartão dourado entregue pelo McDonald’s e que permite desfrutar de refeições gratuitas, muitas vezes em qualquer filial desta cadeia de fast food.

O seu início parecia mais uma lenda urbana e surgiu depois de Herb Peterson, que inventou o Egg McMuffin, ter recebido uma como gesto de gratidão pela sua contribuição ao menu da cadeia. Posteriormente, a ideia espalhou-se, embora tenha continuado a ser muito exclusiva e apenas algumas pessoas no mundo tiveram a sorte de a receber.

Para merecer um desses cartões dourados, as pessoas devem ter demonstrado um compromisso excepcional com a marca ou ter tido um impacto significativo nela. O ator Rob Lowe, por exemplo, recebeu seu cartão de um amigo que é proprietário de uma franquia do McDonald’s, história que ele compartilhou durante uma entrevista com Jimmy Kimmel em 2015, especificando que seu cartão é válido apenas para refeições gratuitas em algumas localizações na Califórnia.

McGold Card de Rob Lowe Cartão dourado

Por outro lado, os cartões de figuras como Bill Gates e Warren Buffet oferecem benefícios ainda mais generosos. Enquanto o cartão de Buffet permite comer de graça em qualquer McDonald’s de Omaha pelo resto de sua vida, o cartão de Gates é válido em qualquer lugar do mundo. Isso foi confirmado por Buffet em uma entrevista com a CNBC, onde explicou as diferenças entre seu cartão e o de Gates, destacando a globalidade do cartão de Gates como uma enorme vantagem.

E a exclusividade do cartão McGold é o principal. Uma pessoa sem conexões ou influências diretas com o McDonald's não poderia recebê-lo. Na verdade, os detalhes exatos sobre quantos possuem este cartão são reservados, mas sabe-se que a empresa concedeu essa distinção a vários magnatas e celebridades.

Mas talvez um dia exista a oportunidade de obtê-la. Em 2022, o McDonald’s organizou um concurso especial oferecendo a três vencedores a oportunidade de obter duas refeições grátis por semana durante 50 anos e três cartões adicionais para compartilhar com amigos ou familiares, semelhante a um cartão dourado.