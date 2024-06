Tianmouc: China cria um chip super potente para máquinas que imita a visão humana

Cientistas da Universidade de Tsinghua na China deram um passo importante no desenvolvimento da percepção artificial com a criação de Tianmouc, o chip de visão mais rápido do mundo que, teoricamente, seria capaz de dar às máquinas uma visão similar à de qualquer pessoa. Este hardware, inspirado no funcionamento do cérebro humano, apresenta um processamento de imagens sem precedentes, abrindo novas possibilidades para aplicações em veículos autônomos, sistemas de defesa e talvez até robôs.

De acordo com uma publicação da própria Universidade que hospedou o projeto, Tianmouc se destaca por sua capacidade de processar imagens a uma velocidade de até 10.000 quadros por segundo, com uma faixa dinâmica de 130 decibéis e uma excelente resolução espacial.

Estas características tornam-no no chip de visão mais rápido do mundo, ultrapassando em muito as capacidades dos sistemas tradicionais. Isso nos abre muitas perguntas sobre o que está por vir para este ramo da indústria.

Tianmouc deu visão de um ser humano às máquinas

Um dos pontos mais marcantes é que, apesar de seu alto desempenho, o Tianmouc mantém um baixo consumo de energia e reduz o fluxo de dados em 90% em comparação com os chips de imagem convencionais de alta velocidade.

O cerne de tudo, o segredo do sucesso do Tianmouc reside em seu design biomimético, inspirado no sistema visual humano. O chip processa informações visuais através de duas vias: uma para cognição e outra para resposta rápida.

A via de cognição analisa a cor, intensidade, precisão e resolução da imagem para um reconhecimento preciso, enquanto a via de ação utiliza a diferença espacial, temporal e a velocidade para uma resposta rápida.

Imagem: CMP Tianmouc, o chip de visão mais rápido do mundo

Esta imitação do sistema visual humano permite a Tianmouc tomar decisões e reagir a eventos repentinos, mesmo com informações visuais incompletas, algo que os chips de visão artificial tradicionais não conseguem fazer.

As capacidades de Tianmouc tornam-no numa ferramenta ideal para aplicações em veículos autônomos e sistemas de defesa, até mesmo robôs, onde se abre agora um novo campo de exploração no terreno da Percepção Artificial.

Tianmouc seria o futuro em diferentes campos

No caso da condução autônoma, o chip permitiria que os veículos tomassem decisões mais rápidas e precisas diante de situações desafiadoras, como mudanças repentinas de luz ou a presença de obstáculos inesperados.

Dentro do âmbito da indústria de defesa, o Tianmouc poderia ser usado para melhorar a percepção dos sistemas de radar e sonar, permitindo uma detecção e rastreamento mais preciso de ameaças.

O Exterminador do Futuro Arnold Schwarzenegger

No que diz respeito aos robôs, não queremos abordar muito o assunto, as possibilidades nos lembram a interface de filmes como ‘O Exterminador do Futuro’. Mas no final, trata-se de um avanço com um grande potencial no campo da percepção artificial.

Sua capacidade de processar informações visuais de forma rápida e eficiente, inspirada no cérebro humano, abre um mundo de possibilidades.