O serviço que mudou para sempre a indústria da música completou 25 anos. O que aconteceu com esta empresa?

Em 1 de junho de 1999, foi fundada uma empresa que, talvez sem querer, abalou toda a indústria musical. Foi o primeiro serviço de música pela Internet, chamado Napster, que permitia compartilhar músicas em MP3 sem ter que pagar um centavo, ameaçando o lucrativo negócio da música.

O serviço foi fundado por Shawn Fanning e Sean Parker, este último, um habilidoso "atirador" no mundo da Internet, já que também teve participação no Facebook.

Sean Parker, fundador da Napster Getty Images

A ideia deste site era a troca de arquivos que as pessoas compartilhavam entre si, geralmente usado para música. Usava o método peer to peer, popularmente conhecido como P2P, no qual as pessoas compartilhavam documentos MP3.

Era realmente fácil de usar e rapidamente se tornou um fenômeno mundial. Assim como atualmente com a inteligência artificial, o Napster enfrentou múltiplos processos de artistas e gravadoras, que o acusavam de violar os direitos autorais dos músicos.

Antes da existência do famoso aplicativo sueco Spotify, essas eram algumas das plataformas utilizadas para baixar músicas da Internet Napster

Em 2002, eles foram forçados a fechar, mas infelizmente já era tarde demais para a indústria da música, a forma de vender o conteúdo dos artistas havia mudado para sempre. Os discos, embora tenham continuado a existir por mais algum tempo (e ainda existam), passaram para um segundo plano, já que o streaming se tornou naquela época o início de uma nova era.

Durante todos esses anos, passou por várias mãos, já que diferentes investidores quiseram injetar dinheiro e ressuscitá-la sob outros nomes e serviços web atualizados.

Uma empresa chamada Roxio comprou em 2002 e a Best Buy adquiriu ambas em 2008. Depois, elas se fundiram com outra empresa chamada Rhapsody (talvez você conheça), que atualmente a mantém para aproveitar seu nome reconhecido e oferecer serviços semelhantes aos do Spotify ou Apple Music.