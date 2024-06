O paraíso secreto de Indian Creek: Jeff Bezos construirá a casa mais cara na ilha dos milionários

Há momentos em que uma única ideia é suficiente para revolucionar o mundo. Um exemplo disso é Jeff Bezos, fundador da Amazon e reconhecido como um dos homens mais ricos do planeta, que em 1994 começou a vender livros em sua garagem e acabou transformando seu empreendimento em um gigante global. Além da Amazon, Bezos também fundou a Blue Origin, uma empresa dedicada ao desenvolvimento de tecnologia para o turismo espacial, e também possui investimentos na área da saúde, tecnologia e até mesmo no jornal The Washington Post desde 2013.

Por isso, não é de surpreender que sua fortuna esteja crescendo rapidamente. E é que o patrimônio do bilionário chega a 194 bilhões de dólares, o que o coloca como o terceiro homem mais rico do mundo de acordo com a atual classificação da Forbes. E é claro, ele tem que gastar seu dinheiro em alguma coisa...

Jeff Bezos

A mansão de Jeff Bezos

Conhecido por não ter limites no que sonha, Bezos está prestes a estabelecer um novo marco no mundo do luxo imobiliário. Recentemente, ele escolheu Indian Creek, uma ilha artificial na Flórida conhecida como o ‘bunker dos milionários’ com apenas 41 propriedades e menos de 100 habitantes, para construir o que será uma das mansões mais caras da história.

Com um investimento estimado em 237 milhões de dólares, esta propriedade superará os já elevados padrões da ilha. E é que Indian Creek não é um destino comum: é uma ilha de apenas 1,23 quilômetros quadrados e alcançou fama por abrigar algumas das propriedades mais luxuosas do mundo. Além de Bezos, personalidades como Julio Iglesias, Ivanka Trump e Adriana Lima, entre outros, escolheram este local exclusivo para construir suas residências, desfrutando de sua privacidade e de seu luxuoso campo de golfe de 18 buracos.

Por sua vez, a futura mega mansão de Bezos será composta por três propriedades anteriores que o magnata comprou na ilha, incluindo uma aquisição recente de 90 milhões de dólares. Localizada exatamente no condado de Miami-Dade, será uma residência de alto perfil e com um custo exorbitante, com uma área de 2 mil metros quadrados em um terreno de 1,1 hectares, de acordo com rumores.