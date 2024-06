A agência espacial francesa está se associando com marcas esportivas para criar trajes espaciais

A frase “que elegância a da França” ultrapassa as fronteiras da Terra. A agência espacial do país gaulês uniu-se a várias marcas, incluindo uma reconhecida marca de artigos desportivos, para fabricar um traje de astronauta capaz de ser eficaz em missões fora do nosso planeta, sofisticado e de alta qualidade.

Uma resenha da AstroSpace publica um relatório divulgado pela Agência Espacial Francesa (CNES, na sigla em francês) que fala sobre os detalhes de um projeto que visa colaborar com a exploração humana no espaço.

Cientistas da agência espacial entraram em contato com pesquisadores do Instituto Francês de Medicina e Fisiologia Espacial (MEDES) e especialistas da marca varejista de artigos esportivos Decathlon, conhecida por vestir diferentes ciclistas, atletas e nadadores de alto desempenho.

Cada uma das equipes considerou a agência espacial e apresentou suas ideias sobre como deveria ser um traje, pensado para atividades intraveiculares, ou seja, dentro das naves espaciais. O objetivo é que até o final de 2024 já exista um protótipo e começar a fabricar para entregar aos astronautas da ESA (Agência Espacial Europeia) que forem ao espaço.

Agencia Espacial Francesa Traje espacial

Este projeto de trajes espaciais também será considerado para o projeto Spaceship FR, uma iniciativa que foi discutida em meados de 2018, na qual a agência espacial da França pretende se especializar no design de voos tripulados para a Lua e Marte, e instalar bases nesses corpos rochosos do Sistema Solar.

“Com a ambição da Europa de contribuir para futuras missões espaciais com suas próprias tripulações, a França, com suas competências e conhecimentos tecnológicos, quer ajudar nesse desenvolvimento com um traje espacial. Estou encantado que o CNES una forças com a Spartan Space, Decathlon e MEDES nesse desafiante projeto”, disse Sébastien Barde, executivo do CNES, conforme relatado pelo Xataka.