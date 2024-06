Kapustin Yar: o que sabemos sobre a “Área 51″ da Rússia e seus supostos contatos com extraterrestres?

Há várias décadas que ouvimos teorias conspiratórias sobre a “Área 51″ nos Estados Unidos. Fala-se de supostos encontros extraterrestres, experimentos e até avanços tecnológicos, mas a verdade é que não só se fala sobre essa base militar. Por exemplo, há o Cosmódromo de Kapustin Yar, localizado no sul da Rússia, considerado um dos locais mais misteriosos e menos documentados relacionados com a atividade militar e aeroespacial desse país.

Fundado em 3 de julho de 1947, este complexo foi o principal centro de desenvolvimento e teste de mísseis antiaéreos e balísticos soviéticos. Mas ao longo dos anos, Kapustin Yar também esteve envolvido em alto sigilo, o que claramente alimentou numerosas teorias sobre seu real propósito.

O que sabemos sobre Kapustin Yar?

No enigmático panorama das bases militares secretas, Kapustin Yar da Rússia destaca-se como um centro de conspirações sobre contatos extraterrestres e desenvolvimentos de armamento avançado, frequentemente comparado com a Área 51 dos Estados Unidos.

Localizada a cem quilômetros de Volgogrado, antiga Stalingrado, esta base foi estabelecida imediatamente após o famoso Caso Roswell em Novo México, desencadeando diversas teorias sobre avistamentos de OVNIs.

Assim, inicialmente destinada ao desenvolvimento da tecnologia recuperada dos nazistas pós-Segunda Guerra Mundial, Kapustin Yar evoluiu para um local de testes de mísseis balísticos e, eventualmente, testes nucleares entre 1957 e 1961. No entanto, sua associação com fenômenos extraterrestres sempre esteve presente.

De acordo com Philip Mantle em seu livro Expediente Soviet Ufo, Ióssif Stalin era um fanático por OVNIs, e instruiu Serguéi Koroliov, considerado o pai do programa espacial soviético, a investigar tanto o incidente de Roswell como os avistamentos relatados na União Soviética. Koroliov foi responsável por lançar o primeiro satélite e o primeiro humano ao espaço, e justamente utilizou as instalações de Kapustin Yar como local de testes para diversas iniciativas aeroespaciais.

Contatos extraterrestres presumidos

Diz-se que a base foi supostamente escolhida por Stalin devido à frequência de avistamentos de OVNIs na área. E, claro, os rumores sobre a base intensificaram-se quando, segundo relatos, ocorreu um encontro entre um avião MIG russo e um OVNI em 1950. O resultado? O OVNI teria sido supostamente recuperado e levado para instalações subterrâneas em Kapustin Yar para estudos mais detalhados.

Esse incidente foi seguido por outro em 1960, quando outro OVNI teria sido derrubado, desta vez com seres extraterrestres a bordo, cujos corpos teriam sido submetidos a autópsia em Moscou. Além disso, em 1968, diz-se que Kapustin Yar foi atacada por OVNIs que conseguiram destruir vários de seus silos, e em 1975, outra explosão misteriosa destruiu parcialmente mais silos de lançamento de mísseis, com testemunhas afirmando terem visto um OVNI atacando a base com um raio desconhecido.

O último avistamento significativo em Kapustin Yar teria sido em 1989, quando uma nave extraterrestre foi avistada sobrevoando a base, com incidentes documentados nos arquivos da KGB e revelados após o colapso da União Soviética em 1991.

No entanto, apesar de sua história carregada de mistérios e teorias de conspiração, Kapustin Yar continua operando. Recentemente, foi o epicentro do lançamento de teste de um míssil balístico intercontinental, ocorrido em abril de 2024, o que confirma a importância desta enigmática base militar russa.