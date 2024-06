Especialistas em IA ganham o dobro do que outras áreas de tecnologia

Se souber lidar com a IA, pode aumentar seus ganhos

A chegada da inteligência artificial irá inevitavelmente mudar as tendências trabalhistas em todo o mundo. É verdade que a automação de muitos processos exterminará muitos postos de trabalho, mas ao mesmo tempo criará novos empregos que, de acordo com recentes pesquisas, oferecem melhores ganhos financeiros.

Um artigo do Infobae relata que a consultora PwC realizou um estudo que encontrou salários consideravelmente mais altos para especialistas em inteligência artificial. A análise considera cerca de 500 ofertas de emprego relacionadas a essa área de tecnologia, em pelo menos três continentes.

De acordo com as especificações dessas propostas de trabalho, os salários dos funcionários são o dobro dos de outras áreas de tecnologia.

A pesquisa descobriu que os analistas financeiros que dominam a inteligência artificial ganham cerca de 33% a mais do que outros profissionais da mesma área que não possuem experiência no campo de machine learning.

Acontece algo semelhante com os advogados que conhecem a IA: ganham 49% a mais do que seus colegas que não dominam essa nova tecnologia.

Um relatório do Banco Mundial afirmou que entre 2020 e 2025 cerca de 85 milhões de empregos desaparecerão em todo o mundo. Este relatório está longe de gerar medo na população, pois as estatísticas do mesmo estudo mostram que a tecnologia irá gerar 97 milhões de novos empregos.

A fórmula é simples. Não é preciso vê-la pelo lado negativo em que 85 milhões de empregos se tornarão obsoletos, mas sim com o ganho de 97 milhões de empregos, haverá cerca de 12 milhões de vagas adicionais nas empresas. Tudo o que é preciso fazer é se preparar nas seguintes áreas que vamos destacar, as quais aumentaram sua demanda nos últimos dois anos.

Trabalhos gerados pela inteligência artificial