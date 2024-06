A Apple criou uma versão de Tetris para o iPod há décadas e só agora veio à tona

O iPod é um dispositivo lendário, que marcou um antes e um depois, tanto para a Apple como para a indústria musical e o mercado de tecnologia em geral. Este reprodutor de MP3 foi uma peça-chave para a ressurreição da empresa de Cupertino durante o segundo período de liderança de Steve Jobs. Mas poucos sabiam que este gadget esteve prestes a ter uma versão própria do clássico Tetris.

Aqueles que tiveram um iPod naquela época viveram plenamente o frenesi que o dispositivo causou. Sua primeira geração era impressionante e funcional, mas na realidade nunca pararam de trabalhar implementando pequenas inovações de tempos em tempos para manter o produto fresco e o consumo vivo entre clientes ativos e potenciais.

Mas agora, com o passar dos anos, aos poucos foram sendo descobertos protótipos e projetos esquecidos que nos dão uma ideia do que poderia ter sido com o iPod, como um console portátil e muito básico de jogos casuais, se a Apple tivesse tomado outras decisões na época.

O iPod ia ter um jogo de Tetris, mas algo impediu a Apple

Uma descoberta recente desse tipo descrita no parágrafo anterior foi relatada pelos colegas do canal do YouTube Apple Demo, que revelam ao mundo a existência de um jogo Tetris criado pela Apple para o iPod de terceira geração. Trata-se de um clone descarado, chamado Stacker, que nunca chegou a ser lançado.

A descoberta, como já mencionamos, foi feita por este canal do YouTube, conhecido por desenterrar protótipos raros de dispositivos, examinando minuciosamente seu software para encontrar às vezes alguns tesouros, como acabou de acontecer:

O iPod em questão é um dispositivo DVT (Design Validation Test), o que significa que estava em uma fase intermediária de desenvolvimento. Ele roda uma versão protótipo do iPodOS 2.0 e, entre suas funções, está o jogo Stacker, que nada mais é do que um Tetris.

O jogo, como pode ser observado no vídeo, está adaptado aos controles do iPod. As peças se movem da esquerda para a direita com a roda de rolagem e caem ao pressionar o botão central. Tudo com o objetivo de completar linhas e somar pontos.

É um Tetris em toda a extensão de seu conceito e execução. Mas estamos descobrindo isso com algumas décadas de atraso.

Mas havia mais jogos neste iPod raro que nunca foi lançado no mercado

A maior surpresa é que Stacker não é o único jogo encontrado neste protótipo de iPod. Também há um jogo chamado Block0, que provavelmente seja uma versão anterior de Brick, e outro chamado Klondike, que poderia ser um jogo de paciência primitivo.

Curiosamente, o iPod acabou tendo versões oficiais de Tetris, Paciência e Brick, mas elas foram lançadas em versões posteriores. Isso levanta especulações sobre o que poderia ter acontecido para que a empresa os integrasse nas gerações mais avançadas.

No momento, todas as especulações apontam para possíveis problemas de direitos autorais ou falhas no desempenho do dispositivo. Este último fator teria sido mais do que suficiente para cancelar o protótipo.