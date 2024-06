O que são férias silenciosas e como a Apple está fazendo de tudo para evitá-las

As “férias silenciosas” são um fenômeno ao qual muitas empresas estão enfrentando atualmente. Após as consequências da pandemia do covid-19, um grande número de empresas adotou o trabalho remoto, o que é a principal causa que leva muitos funcionários a fingirem que estão trabalhando. A Apple quer evitar isso a todo custo.

O comportamento é o mesmo, de acordo com um estudo estatístico baseado em pesquisas citadas pelo Applesfera: os funcionários acordam 10 minutos antes de começar o horário de trabalho, se conectam, verificam se há alguma pendência e depois se dedicam a realizar qualquer outra atividade. Eles movem constantemente o mouse do computador para não parecerem longe da mesa, mas estão concentrados em qualquer outra coisa que não seja o trabalho.

37% dos funcionários com idades entre 30 e 42 anos admitem praticar isso quando estão trabalhando em casa. Esse comportamento afeta a produtividade da empresa, o desempenho do funcionário e até a saúde mental.

De acordo com o estudo, os entrevistados admitiram fazer férias silenciosas devido a problemas como ansiedade ou estresse no trabalho. Esses dois quadros clínicos estão dentro das convenções trabalhistas pelas quais se pode pedir licença médica. Portanto, ao não informar o supervisor sobre esses problemas e não buscar assistência de um profissional de saúde, aqueles que se envolvem nessa prática acabam se prejudicando.

A Apple quer evitar isso

Um relatório da Applesfera indica que o gigante de Cupertino praticamente proibiu o trabalho remoto. Em primeiro lugar, devido a ser uma empresa voltada ao público, pela qualidade de seus produtos, não podem se dar ao luxo de ter atrasos nas entregas de novos desenvolvimentos de software ou dispositivos.

Além disso, explicam que na Apple eles incentivam e promovem as relações interpessoais entre os funcionários. Portanto, o trabalho remoto praticamente desapareceu da empresa.