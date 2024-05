As vezes que Elon Musk processou jovens que o seguem em sua própria rede social

O comportamento de Elon Musk nos últimos anos tem demonstrado que ele parece ter uma predileção por processos judiciais e questões legais. O magnata sul-africano tem processado jovens por situações que, para alguns, podem parecer insólitas.

Vamos rever com detalhes quais são esses problemas judiciais nos quais ele está tentando ganhar um pouco mais de dinheiro, apesar de ser um dos homens mais ricos do planeta.

Vamos começar com sua mais recente ação judicial contra um garoto de 14 anos que imprimiu chaveiros com o logotipo da Tesla. Sim, sabemos que a marca de carros elétricos de Elon Musk é um produto registrado que não pode ser comercializado. Mas imaginem se a BMW, Mercedes ou Ferrari saíssem processando quem produz merchandising no mundo.

São marcas tão populares que seus logos estão espalhados por todo o planeta em uma infinidade de produtos. Na verdade, ver tanto material não oficial dessas empresas é a evidência de sua popularidade. Tesla estava começando a ser uma delas e Elon Musk as freia de uma vez.

Usar as marcas registradas de outras empresas é certamente pirataria. O curioso é que Elon Musk tuitou isso em 2021, em relação a um empreendimento da Internet que queria usar os logotipos da SpaceX.

A equipe jurídica da Tesla Motors está processando este adolescente de 14 anos por 2 milhões de dólares.

Elon Musk processa jovem que o seguia

Em dezembro de 2022, Elon Musk também se envolveu em uma questão legal com um jovem que o seguia nas redes sociais. Trata-se de uma conta chamada @ElonJet, que rastreava a posição do avião particular do magnata sul-africano. A resposta do CEO da Tesla, X e SpaceX, entre outras, foi iniciar ações legais contra qualquer pessoa que estivesse divulgando sua localização em tempo real.

Isso incluía Jack Sweeney, o rapaz de 20 anos por trás da conta que rastreia a localização do jato de Elon Musk, que apesar de ter sido suspensa do Twitter (agora X), agora abriu um usuário no Threads.

Elon Musk também está sendo processado

A relação de Elon Musk com os tribunais é de amor e ódio, já que o magnata também é processado. Em outubro do ano passado, um jovem de 22 anos, chamado Ben Brody, recém-formado na Universidade da Califórnia, foi acusado de estar no meio de uma briga de rua entre grupos de extrema direita e neonazistas de Oregon, em junho.

O jovem relata que teve que passar por essa situação porque Elon Musk o rotulou falsamente de neonazista em uma postagem no X. Na verdade, de acordo com o Independent, o dono da rede social, anteriormente conhecida como Twitter, o acusou de ser “um agente federal secreto”.

Por essas razões, o jovem contratou uma equipe jurídica e processou Elon Musk por um milhão de dólares.