A Apple lançará um iPhone 17 Slim que mataria a versão Plus

O recente evento da Apple em 7 de maio de 2024 foi focado principalmente no lançamento de novos iPads. A empresa surpreendeu com dois novos modelos de iPad Air, um de 11 polegadas e outro de 13 polegadas. Ambos apresentam um redesign que inclui bordas mais finas e uma câmera frontal localizada na parte superior.

O modelo de 13 polegadas, com uma espessura de apenas 5,1 mm, é coroado como o dispositivo mais fino já criado pela Apple. Além disso, ambos iPads vêm equipados com telas OLED e o poderoso chip M2, o mesmo encontrado no MacBook Air de 2022.

Mas além disso, a menina bonita da Apple continua sendo o iPhone, e um novo rumor sugere que a empresa pode estar se preparando para uma mudança significativa em seu smartphone. Segundo o analista Jeff Pu, a empresa poderia eliminar o modelo Plus a partir de 2025 e substituí-lo por um novo iPhone 17 Slim.

Um iPhone mais fino com uma tela menor

Se confirmado, o iPhone 17 Slim apresentaria um design mais fino e uma tela de 6,55 polegadas, ligeiramente menor que as 6,7 polegadas do iPhone 16 Plus e com uma lógica semelhante aos recentes anúncios do seu irmão mais velho, o iPad.

Além do iPhone 17 Slim, o rumor também sugere que o iPhone 17 Pro poderia aumentar o tamanho da tela para 6,3 polegadas.

Adeus ao iPhone Plus?

Embora seja apenas um rumor, a possível eliminação do iPhone Plus indicaria um baixo desempenho comercial do modelo. Introduzido em 2022 como substituto do iPhone mini, o iPhone Plus não alcançou o sucesso esperado pela Apple.

Espera-se que tanto o iPhone 17 quanto o 17 Slim compartilhem as mesmas especificações técnicas do iPhone 17 padrão, incluindo 8GB de RAM, chip A18 ou A19 e câmera frontal de 24 megapixels.

Um iPhone Pro Max com novidades

O iPhone 17 Pro Max, por sua vez, pode incluir uma "Ilha Dinâmica" mais estreita do que a dos outros modelos, além de um chassi de titânio. Por enquanto, esses rumores devem ser levados com cautela. O lançamento oficial do iPhone 16 está previsto para setembro de 2024, e é provável que os planos da Apple para 2025 ainda possam mudar.

No entanto, a possível eliminação do iPhone Plus e a introdução do iPhone 17 Slim sugerem que a Apple pode estar reconsiderando sua estratégia de diferentes tamanhos de tela para se concentrar em modelos mais finos e compactos.

Apenas o tempo dirá se esses rumores se confirmarão. O que é certo é que o lançamento do iPhone 16 no próximo mês vai gerar muita expectativa sobre as novidades que a Apple tem preparadas para o futuro de seus smartphones.