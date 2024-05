Veja como você pode criar a sua própria pesquisa no Instagram: sabia que agora pode votar no feed?

Há algum tempo, as redes sociais fazem parte do nosso dia a dia. Elas nos permitem comunicar, compartilhar conteúdo e conversar com nossos amigos. Além disso, as plataformas são atualizadas regularmente, adicionando novas funções e inovando com suas ferramentas. Um exemplo disso é o Instagram, que hoje em dia é muito diferente do que era inicialmente. Agora possui Stories, IGTV, reels e editores muito mais sofisticados, que permitem melhorar fotos e vídeos antes de publicá-los, como filtros e efeitos.

Também, uma nova ferramenta são as enquetes no feed. E embora ainda não sejam tão populares quanto o restante das funções que o aplicativo da Meta permite, espera-se que, com o tempo, ganhem relevância e se tornem uma forma eficaz de se comunicar.

Como criar uma pesquisa no feed do Instagram?

Já faz um tempo que o Instagram decidiu lançar esta nova função que permite aos usuários adicionar enquetes nos comentários de Reels e/ou postagens estáticas como fotos ou carrosséis, e aos poucos está chegando aos dispositivos de todo o mundo. Assim, essa característica foi lançada para fortalecer a participação das pessoas com o conteúdo dos criadores, capaz de sondar opiniões e aprofundar no que os usuários pensam.

Começar a usar enquetes no Instagram é muito simples. Elas são criadas quando você publica uma nova postagem ou reel, no editor padrão do aplicativo. O primeiro passo, então, é selecionar a peça a ser publicada e depois clicar no botão ‘Enquete’ no campo de texto.

Ao clicar, será exibida a opção de formular uma pergunta e adicionar um mínimo de duas opções de resposta, com a possibilidade de incluir mais se desejarem. Uma vez publicada a enquete, ela aparecerá nos comentários para que os seguidores interajam e vejam os resultados em tempo real, o que é ideal para promover uma maior participação em qualquer tipo de conteúdo.

No entanto, uma vez que esta função está sendo implementada de forma progressiva, é importante manter a aplicação atualizada se ainda não viu esta nova ferramenta. E se já apareceu para você, então corra para experimentá-la!