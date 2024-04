No dia 10 de abril, celebra-se o Dia Mundial da Ciência e da Tecnologia em homenagem a um médico argentino

No dia 10 de abril celebra-se o Dia Mundial da Ciência e Tecnologia, um pilar fundamental do Metro como meio de informação. É por isso que queremos contar-lhes os motivos que levaram a Conferência Geral da UNESCO a determinar esta data em homenagem a um médico argentino.

A organização internacional estabeleceu esta data como o Dia Mundial da Ciência e da Tecnologia, desde 1982. É em homenagem ao Dr. Bernardo Houssay, nada menos que o primeiro argentino e latino-americano a receber o Prêmio Nobel de Medicina, em 1947.

O Dr. Bernardo Houssay foi o fundador de uma das instituições científicas mais importantes da Argentina, o CONICET (Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas), um organismo que corre o risco de desaparecer porque o governo atual desse país não quer destinar fundos para pesquisas ou estudos relacionados à ciência.

O legado do Dr. Houssay é mundial. Seu Prêmio Nobel de Medicina veio de sua pesquisa sobre o papel da hipófise ou glândula pituitária no controle dos níveis de açúcar no sangue, através do metabolismo de carboidratos, conforme relatado pelo El DiarioAR.

Bernardo Houssay (Argentina)- Prêmio Nobel de Medicina 1947 Foto: Vía nobelprize.org

Esta pesquisa foi crucial para a ciência, que a partir de suas descobertas desenvolveu novos tratamentos para combater a diabetes, uma das doenças que mais afeta as pessoas no mundo. Os estudos do argentino continuam sendo a base para o desenvolvimento de medicamentos que tratam essas condições.

Na UNESCO, consideram que a contribuição do Dr. Houssay foi valiosa e melhorou a qualidade de vida de todos os seres humanos. Por isso, decidiram prestar esta homenagem significativa, que coincide com a sua data de nascimento.

É uma honra que no mundo se celebre uma data tão importante, graças a um cientista nascido na América Latina.