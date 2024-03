Telescópio Hubble vislumbra o nascimento de uma estrela

Uma epifania surgiu do nada nas lentes do Telescópio Espacial Hubble, da ESA e da NASA. Um jato de luz atingiu as ferramentas de visualização do observatório em órbita da Terra e, ao revisar os dados, os cientistas descobriram que capturaram o nascimento de uma estrela massiva, como o Sol.

Os nascimentos de estrelas foram captados anteriormente pelas lentes dos telescópios da NASA. Eles não registram o momento exato da primeira luz do corpo celeste, mas sim suas primeiras etapas, nas quais se aprende muito sobre a formação que ocorre a partir do gás quente e da poeira cósmica.

Foi precisamente isso que o Telescópio Espacial Hubble fotografou, uma espécie de envoltório de gás e poeira que os cientistas apontaram como uma estrela que está dando seus primeiros passos no vasto terreno de nosso Universo.

De acordo com o que o portal Space relata, o jato de luz que atingiu a lente do Hubble abriu caminho por uma nebulosa localizada a 450 anos-luz de distância, em uma região de um jovem sistema galáctico e multiestelar, chamado FS Tau, na zona de Touro-Auriga.

Cientistas que estudaram este pedaço do vasto céu dizem que está cheio de nuvens escuras de gás e poeira que são muito difíceis de detectar. No entanto, quando conseguem encontrar detalhes do que está por trás da visão confusa, descobrem que a região abriga um berçário de estrelas e protoestrelas.

FS Tau NASA Hubble

FS Tau tem uma particularidade que a torna única: está envolta em poeira. "Isso representa o que resta da matéria na qual se formaram e colapsaram manchas superdensas para dar origem a essas estrelas", explica a resenha do Space.

Não é a primeira vez que uma estrela em formação é vista em regiões multiestelares. No entanto, é inédito que tenha sido visualizada em uma região tão próxima da Terra, já que as anteriores foram vistas a 2,8 milhões de anos-luz de distância.

É tão jovem os cientistas detectaram o disco protoplanetário ao seu redor, que é a matéria de onde nascem os mundos que farão parte da órbita desta estrela massiva.