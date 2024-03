Estranha força eletromagnética girando em espiral no buraco negro da Via Láctea

Nos últimos cinco anos, houve o maior avanço na história da ciência no que diz respeito ao conhecimento dos buracos negros. Pesquisadores de diferentes partes do mundo fotografaram o primeiro buraco negro da história, o M87, a 55 milhões de anos-luz de distância. Três anos depois, em 2022, foi obtida a primeira imagem do buraco negro da Via Láctea, Sagitário A, graças às ferramentas do conjunto de telescópios ALMA, no Chile.

Desde que a primeira imagem do buraco negro de nossa galáxia foi registrada, a 27 mil anos-luz de distância, os cientistas têm estado observando o que acontece ao seu redor, na tentativa de compreender o comportamento desses objetos massivos, que são sem dúvida os mais misteriosos de todo o Universo.

Nessa constante observação, cientistas do Atacama Large Millimeter Array (ALMA), no Chile, detectam uma estranha força eletromagnética girando em espiral nas proximidades do buraco negro de nossa galáxia. São campos magnéticos que chamam a atenção por terem sido captados também em M87, o outro buraco negro que é mil vezes maior e mais massivo que o nosso.

O fato de o buraco negro da Via Láctea registrar esse mesmo campo magnético faz os cientistas pensarem que essa força que gira ao redor do objeto pesado é semelhante em todos os buracos negros.

Os buracos negros chamam a atenção da comunidade científica porque nada, nem mesmo a luz, pode escapar deles. Assim, eles observam tudo ao seu redor para tentar compreender o que acontece nesses objetos, que se posicionam nos corações de suas galáxias.

Agujero negro Vía Láctea. Foto: ALMA Chile

"O que estamos vendo agora é que existem campos magnéticos fortes, torcidos em espiral e organizados perto do buraco negro no centro da Via Láctea. Juntamente com o fato de que Sgr A* tem uma estrutura de polarização surpreendentemente semelhante à observada no buraco negro M87* (muito maior e mais poderoso), aprendemos que os campos magnéticos fortes e organizados são fundamentais para a forma como os buracos negros interagem com o gás e a matéria ao seu redor", disse Sara Issaoun, bolsista pós-doutoral do Programa de Bolsas Hubble da NASA no Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian (EUA), conforme relatado no site oficial do Observatório ALMA.

“Ao obter imagens da luz polarizada proveniente do gás quente e brilhante próximo aos buracos negros, estamos deduzindo diretamente a estrutura e a força dos campos magnéticos que atravessam o fluxo de gás e matéria dos quais se alimentam e, por sua vez, expulsam. A luz polarizada nos ensina muito mais sobre a astrofísica, as propriedades do gás e os mecanismos que ocorrem quando um buraco negro se alimenta”, acrescenta Angelo Ricarte, bolsista de pós-doutorado da Iniciativa de Buracos Negros de Harvard e também líder do projeto.