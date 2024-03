O truque que o YouTube não quer que você saiba: como ouvir música com a tela desligada

O 14 de fevereiro de 2005 foi um dia histórico para o mundo. Nessa data, o Youtube foi lançado publicamente, uma plataforma que mudou as regras do jogo e a forma como consumimos vídeos. Mas quase duas décadas após esse marco, a plataforma passou por várias melhorias e mudanças em sua interface. Uma delas foi a implementação da versão Premium, que permite - entre outras coisas - desfrutar de música com a tela desligada em dispositivos móveis.

Claro que para aqueles que não adquiriram o YouTube pago, existe um hack ou método alternativo que não requer essa assinatura, permitindo aos usuários tanto de iPhone quanto de Android continuar desfrutando de suas músicas favoritas sem interrupções, mesmo com o dispositivo bloqueado.

O truque que o Youtube não quer que você saiba

Embora o YouTube Premium continue sendo uma excelente opção para os usuários da plataforma, pois oferece melhores conteúdos e sem publicidade, este método representa uma solução econômica para aqueles que ainda não estão prontos para se inscrever.

Para realizar esse truque, você só precisa acessar o navegador do seu smartphone, seja Safari ou Chrome, e assim evitar a necessidade de pagar a taxa mensal de mais de dez dólares cobrados atualmente pelo YouTube Premium para acessar recursos avançados como reprodução em segundo plano.

Você só precisa seguir este passo a passo:

1. Abra o YouTube e copie o link do vídeo que deseja reproduzir.

2. Cole o link no seu navegador móvel e reproduza o vídeo (não, não adianta procurá-lo diretamente no navegador . O link deve ser copiado do aplicativo).

3. Bloqueie seu telefone e depois acesse os controles de reprodução na tela de bloqueio para retomar o vídeo.

A música continuará a tocar sem a necessidade de manter a tela ativa. E embora esse truque não desbloqueie os outros recursos da assinatura Premium, como a remoção de anúncios ou o download de vídeos, é uma ótima opção para aqueles que desejam acessar essa característica do YouTube sem custo adicional.