CES 2024: a feira tecnológica que continua nos adiantando ao futuro e celebra os 100 anos da CTA

Em 1924, foi criada a Associação de Consumo Tecnológico (CTA, na sigla em inglês). Esta organização, que está por trás da Consumer Electronic Show (CES), a maior feira de tecnologia do mundo, tem impulsionado a indústria de tecnologia há um século. E embora a feira de tecnologia tenha chegado décadas depois (tem 57 anos), a missão é a mesma: apoiar o desenvolvimento da indústria e ver o que estará em nossas casas num futuro próximo.

A CES 2024 chegou carregada de futurismo, que beira a ficção científica. Desde hologramas gerados por ventiladores, telas transparentes, televisores sem fio, sapatos que permitem caminhar mais rápido, carros eletrônicos ainda mais avançados, robôs e inteligência artificial, cada canto da feira convida a pensar que cada uma dessas tecnologias poderia chegar às nossas casas em cerca de 6 a 7 anos.

Um detalhe: esses hologramas são visíveis ao vivo, mas é praticamente impossível capturar a imagem com celulares. As câmeras são tão rápidas que congelam o movimento das pás e o resultado é horrível.

Alguns dispositivos que amamos

Alguns dispositivos já estão no mercado ou estarão em breve. Mas estão nos convidando a dar-lhes novos usos. Por exemplo, na estande da Samsung, nos apresentaram uma nova linha de acessórios pensados para animais de estimação, pois estão propondo usar sua segunda geração do SmartTag2 em coleiras de cachorro para facilitar sua busca. Um verdadeiro acerto.

CES 2024

No caso da Belkin, o convite é para a criatividade. Um novo dispositivo chamado Auto-Tracking Stand Pro com DockKit permite que a câmera "te siga", capturando imagens espetaculares, com pouco esforço e sem um assistente. Algo incrível para os entusiastas do TikTok.

Belkin

Se quisermos sentir que estamos no futuro, a LG nos apresentou uma televisão transparente, que além disso é 100% sem fio, ou seja, não apenas nos livramos daquele fundo preto de uma televisão, mas também é a despedida definitiva dos cabos.

LG SIGNATURE OLED T - Cortesía de LG

Um notebook gamer deixou de ser "pesado" ou pelo menos é isso que a Asus propõe com o surpreendente Zephyrus G16 2024. Com uma tela de 240 Hz, ultraleve e um processador AMD Ryzen da série 8000 com suporte para inteligência artificial, não haverá limites para vencer, seja nos jogos, trabalho ou estudo.

Asus ROG

E se quisermos continuar no mundo dos videogames. Você imagina dirigir um carro com um joystick? A Sony Honda Mobility tornou isso possível e revelou mais detalhes sobre seu protótipo AFEELA durante a CES 2024.

Sony Honda

O aspecto de maior destaque do veículo é a capacidade de ser controlado tanto de dentro como de fora com um controle DualSense do PlayStation 5. No entanto, foi esclarecido que isso é apenas uma demonstração técnica e não uma característica incluída no produto final.

