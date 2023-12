Conheça o CBOLÃO, campeonato que arrecadou uma quantia milionária em doações na CCXP23

Entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro aconteceu no São Paulo Expo a 10ª edição da CCXP. O evento, que conta com a presença de diversos artistas nacionais e internacionais, neste ano também se tornou palco para a disputa do CBOLÃO, campeonato de League of Legends (LoL) idealizado e criado pelo streamer Baiano.

Com partidas iniciadas no dia 01 de dezembro e a grande final disputada na tarde do domingo (3), o campeonato não buscou somente trazer entretenimento para o público, mas também promover a união dos espectadores em prol de uma causa social relevante.

Ao todo, 8 times participaram da competição sendo eles compostos por jogadores e jogadoras profissionais de League of Legends que atuam no Brasil; jogadores internacionais de renome no cenário do jogo; e personalidades da comunidade brasileira de LoL.

Além das partidas valendo o título do campeonato, a segunda etapa do CBOLÃO 2023 também contou com um showmatch que lotou a Arena Gamer da CCXP23 e levou o público à loucura! A partida entre paiN 2015 e INTZ Exodia trouxe as escalações lendárias das duas equipes para reviver uma das grandes épocas dos esports brasileiros.

Era praticamente impossível andar pelas proximidades da Arena Gamer na CCXP23 sem ser questionado sobre o evento que estava acontecendo. E em determinados momentos o público até mesmo chegou a se sentar no chão da Arena para acompanhar as partidas.

Impacto social

Indo além da promoção de um torneio de alto nível que une jogadores profissionais e personalidades da comunidade do jogo, o CBOLÃO também traz em sua essência um forte componente social.

Na primeira edição de 2023, foram realizadas ações de conscientização e doações para a causa animal. Já nesta segunda edição, a causa escolhida foi a do Hospital de Amor, instituição brasileira que presta atendimento e apoio a milhares de pacientes com câncer.

Vamos unir nossa comunidade para mudar vidas mais uma vez 🧅🙏 https://t.co/8iQSVMNqI7 — CBOLÃO 🧅 (@CBOLAOgg) December 1, 2023

Em uma edição onde o céu foi o limite, o CBOLÃO conseguiu não somente atrair o público até a Arena Gamer, mas também bater diversos recordes. Além do recorde de público, foram arrecadados mais de R$1 milhão em doações.

Record de público, 1Milhão em doações e uma edição ÉPICA pra ficar marcada na história dos games no Brasil!



MUITO OBRIGADO COMUNIDADE ISSO DAQUI É CBOLÃO!!! 🙏🧅🔥 — Baiano (@baianolol1) December 3, 2023

