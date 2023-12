CCXP23: Fortnite recebe mapa com experiência alusiva à educação no gameplay (Reprodução/Divulgação)

O maior festival de cultura pop, a CCXP, segue em seu terceiro dia, neste sábado (2), comportando os mais variados visitantes para atrações do mundo geek. Ao longo do pavilhão na São Paulo Expo, se encontram os estandes com as propostas de suas peças e novidades ao público. Dentre as ativações, o game Fortnite foi inserido com um mapa, fazendo alusão ao universo educativo.

“Fizemos alguns estudos, pegando toda a jornada do estudante, e vimos que no momento de lazer e descompressão das aulas, dos estudos e das provas de vestibular, eles acabam passando muito tempo jogando”, disse Daniel Frazzatto, gerente de papelaria da BIC, marca responsável pela criação do mapa.

Mapa BICVERSO no Fortnite (Reprodução/Divulgação)

“Então por que não unir isso: educação com games? E foi então que surgiu nosso mapa dentro Fortnite. Dentro do mapa faz alusão a esses momentos educativos, você tem a fase da escola, do vestibular e das conquistas”, completou. Ao longo do evento, a terceira fase do mapa criado pela marca foi desbloqueado.

Proposta e ativação

A criação do mapa educativo dentro do Fortnite, segundo Daniel Frazzatto, usa recursos relacionados à educação como lápis, por exemplo, entre outras ferramentas utilizadas no ambiente escolar.

“Pela primeira vez criamos esse mapa dentro do Fortnite que é um jogo muito democrático”, diz o gerente.

Ativação da BIC na CCXP23 (Reprodução/Divulgação)

Ao se tratar da ativação ao longo do evento, que acontece do dia 30 de novembro a 3 de dezembro, a atividade no estande conta com um cenário referente ao mapa criado no game.

“Para quem conhece o Fortnite, tem uma mecânica que você pula do avião e aqui simula bastante isso. Tem a garra humana, o visitante tem que coletar algumas coisas e [depois] troca por prêmios”, diz.

Apesar de ser uma proposta criada dois meses antes da CCXP23, o intuito é promover a experiência tanto de forma física nas ativações, quanto no universo digital, segundo Frazzatto.