Som assustador registrado por pescador em rio viraliza nas redes sociais e deixa usuários intrigados

Um som assustador registrado por um pescador, no Rio Araguaia, viralizou recentemente nas redes sociais e deixou usuários intrigados. O momento foi compartilhado no Instagram pela página @rioaraguaiabrasil e já conta com quase 100 mil reproduções.

No entanto, é algo bem comum. Como detalhado, apesar do barulho para alguns ser aterrorizante, as onças emitem um som chamado “esturro” (semelhante a um rugido) para se comunicar, demarcar território e atrair parceiros para acasalamento.

“O esturro é uma comunicação saudável entre as onças, e em resumo, é para mostrar quem manda e quem está chegando no pedaço”, detalhou.

Na postagem, uma pessoa comentou:”Lindo demais,já ouvi muito em minha região. Maravilhosa criação de Deus”.

Outra escreveu: “Fui pescar um dia no Araguaia recentemente, escutei esse barulho e fui embora rapidamente, correndo de medo”.

Uma terceira ainda comentou: “Já acordei de madrugada com esse barulho, é tenso no rio Araguaia”. Confira o registro:

Com informações da página @rioaraguaiabrasil