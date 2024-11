Vidente Mhoni prevê grande tragédia no entretenimento: a morte de duas mulheres e um homem

Mhoni Vidente e sua capacidade de sucesso tornam a cartomante cubana tão famosa. Recentemente, em um de seus habituais vídeos publicados em suas plataformas digitais, a astróloga e leitora de tarô disparou o alarme entre os fãs do mundo do entretenimento no México.

Ele disse, sem rodeios, que o México está prestes a viver uma grande tragédia no mundo do entretenimento. Especificamente, Mhoni Vidente expressou, de forma muito alarmante e com voz preocupada, que “virão três mortes”.

“Amigos, vejo uma tragédia muito forte no meio do show. Não um, três, eles sempre vão três. E infelizmente esta tragédia será duas mulheres e um homem”, disse Mhoni.

“Ou seja, duas artistas, cantoras e um homem. Duas delas podem morrer de doença ou de idade (avançada). E o homem não é jovem, tem uns 24 ou 27 anos. Ele é do gênero de música ‘grupero’. Eles têm que cuidar (espera-se) de uma tragédia muito forte devido a um atentado que vão sofrer. Sempre disse que quando você é amigo de um, você é inimigo do outro”, acrescentou.

Neste sentido, a cartomante cubana ousou dar conselhos a cantores como Natanael Cano, Peso Pluma ou mesmo Christian Nodal, relacionados com o gênero que aparecia nas cartas, para se cuidarem nas próximas semanas ou talvez meses.