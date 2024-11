As razões perturbadoras pelas quais o famoso Monte Fuji do Japão perdeu a sua icônica cobertura de neve

O Monte Fuji é um dos mais impressionantes do mundo. Há montanhas que o superam em altura, mas o fato desse espetáculo natural enfeitar o fundo das metrópoles japonesas faz com que pareça muito maior do que é. Porém, nestes primeiros dias de novembro foi notícia por algo negativo: demorou muito para encher de neve o seu pico.

Quem fala do Monte Fuji pensa imediatamente no seu emblemático pico branco, que está representado em diversos animes, séries e filmes. Quem já viu ao vivo diz que é um dos programas que qualquer pessoa deveria ver pelo menos uma vez na vida.

A neve geralmente atinge os picos do Monte Fuji nas primeiras semanas de outubro, em pleno outono japonês. Chegaram as primeiras semanas de novembro, um mês antes do inverno no hemisfério norte do planeta, e a montanha estava nua.

É a primeira vez em 130 anos que o Monte Fuji é visto desta forma durante o décimo primeiro mês do ano.

O Escritório Meteorológico Local em Kofu, Japão, anuncia a primeira nevasca todos os anos desde 1894. Isso sempre acontece no dia 2 ou 3 de outubro, no máximo. Chegou o final do décimo mês do ano e o relatório não apareceu.

“Devido ao fato de as altas temperaturas no Japão terem continuado desde o verão e desde que choveu, não houve nevasca”, disse Shinichi Yanagi, oficial meteorológico do escritório de Kofu, em entrevista à CNN.

É para nos alarmar?

A falta de neve em 29 de outubro supera o recorde anterior de 26 de outubro, estabelecido em 1955 e 2016, disse Yanagi, segundo o referido meio de comunicação.

O Japão registou este ano o verão mais quente desde que as estatísticas começaram em 1898, informou a Agência Meteorológica em setembro.

Este fenômeno faz soar o alarme para os padrões das alterações climáticas no nosso planeta.