Homem assassina a namorada por não gostar do novo corte de cabelo dela

Um trágico incidente em Lancaster, Pensilvânia (EUA), chamou atenção pela violência e pela motivação. Benjamin Garcia Gual, de 49 anos, foi preso após atacar fatalmente sua namorada, Carmen Martinez Silva, de 50 anos, por não aprovar o novo corte de cabelo dela. Conforme noticiado pelo Extra, o crime ocorreu em 3 de novembro, após uma discussão intensa entre o casal, que culminou em uma visita de Carmen à casa de seu irmão, onde procurou refúgio.

Segundo relatos, Carmen foi até a casa do irmão, Luis Martinez Silva, para encerrar o relacionamento com Benjamin após a briga. No entanto, o homem decidiu segui-la, alegando que gostaria de “conversar”. Ao chegar ao local, o que deveria ser um diálogo acabou se transformando em um ataque fatal. Carmen foi esfaqueada por Benjamin, que se mostrou descontrolado ao confrontá-la. O irmão dela tentou intervir e proteger a vítima, mas também foi atacado, sofrendo ferimentos graves na cabeça, no peito e na barriga.

Captura e desfecho do caso

A polícia foi chamada e encontrou Benjamin ainda no local do crime, sentado dentro de seu carro com a arma do crime em mãos, uma faca ensanguentada. A rápida resposta das autoridades levou à sua prisão imediata, e ele agora enfrenta acusações graves. Luis, o irmão de Carmen, sobreviveu aos ferimentos e está se recuperando do ataque, que deixou a comunidade local consternada.

Esse episódio de violência doméstica expõe mais uma vez os riscos de relacionamentos abusivos e a necessidade de atenção aos sinais de comportamento possessivo e controlador. A motivação para o ataque, que teria sido o descontentamento de Benjamin com o novo visual da namorada, surpreendeu e gerou grande comoção nas redes sociais, onde muitos expressaram indignação diante da brutalidade do caso.