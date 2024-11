Aos 82 anos, idosa ganha medalha em Olimpíada de Matemática após voltar a estudar

Aos 82 anos, uma mulher da Bahia, que dedicou grande parte da vida à família e ao trabalho, decidiu retomar um sonho antigo: os estudos. Em 2023, Romilda Silva da Conceição se matriculou em um programa de Educação para Jovens e Adultos (EJA) em sua cidade natal, Feira de Santana. Desde então, ela vem colhendo frutos de sua dedicação, inclusive conquistando uma medalha na Olimpíada Brasileira de Matemática (Obmep).

Segundo o G1, depois de uma vida marcada por dificuldades e sacrifícios, Romilda viu nos estudos a chance de recomeçar. Segundo a própria, as responsabilidades e o trabalho pesado na roça com o pai sempre a afastaram da escola. Mais tarde, o casamento e a criação dos filhos continuaram a adiar seu sonho. Contudo, determinada a buscar o conhecimento que tanto desejava, ela encontrou forças para se matricular no EJA e seguir em frente.

Superação e conquista

Com grande entusiasmo, Romilda encarou os desafios das aulas e a preparação para a Obmep, onde os participantes enfrentam questões complexas. Sua determinação foi recompensada com uma medalha de menção honrosa, algo que ela mal acreditou ter alcançado. Em entrevista, a idosa relatou a emoção ao receber a notícia: “Eu estava na sala, a professora me chamou e disse que eu tinha passado. Foi uma surpresa, mas fiquei muito feliz”, comentou, demonstrando o orgulho pela vitória.

A conquista da idosa inspira não apenas sua família, mas também colegas e educadores. Sua filha, Raíne Conceição, destaca a perseverança da mãe como um exemplo de força e dedicação. Em uma época em que muitos jovens abandonam a escola, ela vê o esforço da mãe como um símbolo de amor pelo aprendizado. “Ela sempre busca saber mais, e isso é inspirador para todos nós”, declarou Raíne, que acredita que o retorno aos estudos fez com que a mãe adotasse um “espírito mais jovem”.