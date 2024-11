Casal viraliza e encanta internautas ao ter sexo de bebê revelado por princesa da Disney

Mágico! Há algumas semanas, a criadora de conteúdo digital Thiara Marie Dabon (@/aralovelove) viralizou no Instagram e encantou internautas ao mostrar o jeito especial que ela e o parceiro encontraram para descobrir o sexo do filho que estão esperando.

Na publicação, que acumula 1,2 milhão de reproduções e 136 mil curtidas, o casal, que estava na Disneylândia, aparece se aproximando da princesa Tiana, personagem principal do filme de animação ‘A Princesa e o Sapo’, com um envelope nas mãos e dois bonecos, Minnie e Mickey.

Em seguida, eles perguntam se a princesa pode olhar o resultado do exame que está dentro do envelope e anunciar o sexo do bebê erguendo um dos bonecos de pelúcia.

Animada, Tiana topa a ‘missão’ e levanta o boneco do Mickey, indicando que Thiara e o companheiro esperam um menininho. Ela parabeniza o casal, que comemora a novidade, e posa para algumas fotografias.

Confira o vídeo:

Na seção de comentários, a ideia encantou internautas. “Essas são as revelações de gênero que eu gosto. Doce, privada e sem incêndios florestais ou ferimentos!” escreveu uma pessoa.

“Isto é tão especial! Deus abençoe esses membros do elenco. Eu estaria chorando o dia todo com esses momentos lindos. Parabéns à família!” comentou a segunda.

“Ela ficou mais do que emocionada por fazer isso por vocês. Que doce!” declarou a terceira. “Isso foi adorável! Tiana é uma das princesas mais queridas da Disneylândia e uma das minhas favoritas de todos os tempos” disse mais uma.

“Tão querido! Nós também fizemos nossa revelação de gênero na Disney. Nunca vou esquecer que a minha filha descobriu com o Mickey Mouse que ia ter uma irmã!” contou outra pessoa.