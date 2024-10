Especialistas alertam sobre os perigos de um desafio viral do TikTok sobre esfregar alho no rosto

Um novo desafio surgiu no TikTok que envolve esfregar alho cru na pele como tratamento para acne.

ANÚNCIO

Esta tendência ganhou popularidade rapidamente graças a vídeos de influenciadores que afirmam que o alho é uma solução natural e eficaz.

No entanto, os especialistas em cuidados com a pele começaram a alertar sobre os riscos associados a este método.

‘’Benefícios’' do desafio

Os defensores desta tendência argumentam que o alho tem propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias, o que poderia ajudar a combater a acne.

Segundo esses usuários, aplicar alho diretamente nas espinhas pode reduzir seu tamanho e eliminar as impurezas da pele. A popularidade deste truque disparou no TikTok, com milhares de vídeos promovendo esta prática entre jovens e adolescentes.

Apesar das alegações, os especialistas apontaram os perigos deste desafio.

Sarah Millecam, diretora de educação da Beautiful Brows and Lashes, alerta que o alho, embora tenha alguns componentes benéficos, pode ser muito agressivo para a pele se usado sem os devidos cuidados. Algumas pessoas que tentaram esse método relataram queimação, vermelhidão e bolhas.

ANÚNCIO

Queimaduras e reações alérgicas

Um dos principais problemas do alho é o seu alto teor de enxofre, que pode causar irritações graves, principalmente em pessoas com pele sensível ou danificada.

Além disso, o uso prolongado deste remédio pode causar queimaduras químicas e reações alérgicas em pessoas que não sabiam que eram sensíveis ao alho. Millecam observa que alguns usuários tiveram dermatite de contato e outras reações adversas graves.

Em vez de seguir remédios caseiros que não são cientificamente comprovados, os dermatologistas recomendam optar por tratamentos comprovados e seguros, como ácido salicílico ou peróxido de benzoíla.

Estes produtos demonstraram ser eficazes no tratamento da acne sem os riscos associados a métodos como o uso de alho. Além disso, é sempre aconselhável consultar um especialista antes de experimentar novos tratamentos de pele.