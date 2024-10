Espetáculo com cenas explícitas de sexo e sangue provoca reações extremas na Alemanha

Foto: Matthias Baus/Staatsoper Stuttgart/dpa/picture alliance via DW

No último fim de semana, a cidade de Stuttgart, na Alemanha, foi palco de uma apresentação que provocou reações intensas no público. Durante a encenação da ópera Sancta, dirigida pela coreógrafa Florentina Holzinger, várias pessoas passaram mal devido ao conteúdo gráfico e ao impacto emocional da performance. Conforme noticiado pelo G1, o espetáculo incluía cenas explícitas de sexo, sangue — tanto real quanto falso — e procedimentos de piercing ao vivo, o que resultou em dezoito espectadores necessitando de assistência médica.

De acordo com o porta-voz da ópera, Sebastian Ebling, nem todos os que deixaram a sala desmaiaram ou vomitaram, mas muitos se sentiram mal e precisaram sair. Em três casos, foi necessário acionar médicos de emergência. O tabloide Bild chegou a mencionar que alguns indivíduos entraram em estado de choque devido à intensidade das cenas.

Críticas e reações à apresentação

O espetáculo, que combina temas como espiritualidade e sexualidade, tem como objetivo provocar reflexões sobre questões religiosas e sociais. No entanto, as cenas explícitas, incluindo atos sexuais, foram alvo de críticas de diversos setores, incluindo membros da Igreja. A peça retrata freiras rompendo barreiras do celibato, e a crítica religiosa apontou para o uso de clichês na narrativa, considerando a abordagem simplista.

A obra original em que o espetáculo se baseia, Sancta Susanna, escrita por Paul Hindemith, já havia causado polêmica em sua estreia em 1922, por abordar questões sensíveis envolvendo religião e luxúria. Holzinger, conhecida por suas produções provocantes, levou essa tradição adiante, acrescentando acrobacias dolorosas e elementos visuais impactantes, como sangue e piercing ao vivo, para intensificar a experiência.

Em apresentações anteriores, em Viena e Schwerin, a peça já havia esgotado ingressos, mas sem registros de reações tão extremas por parte da audiência. O secretário de Cultura do estado de Baden-Württemberg, Arne Braun, esteve presente na apresentação e defendeu a liberdade artística, afirmando que questões como espiritualidade e fé precisam ser abordadas sob novas perspectivas. Ele também destacou que quem não estiver disposto a lidar com esses temas deveria evitar esse tipo de espetáculo.