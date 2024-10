Cadela que salvou vidas nas enchentes do RS participa de chá revelação de casal de bombeiros; VÍDEO

Uma cadela labradora Magi, de Santa Catarina, conhecida por seu trabalho em operações de resgate, foi a protagonista de um momento especial para seus tutores. O animal foi responsável por revelar o sexo do bebê do casal de bombeiros durante um chá revelação em Xanxerê, no Oeste catarinense. Conforme noticiado pelo G1, o evento aconteceu de maneira simples, mas carregado de emoção, envolvendo a labradora, que faz parte da família.

Duas caixas, uma azul e outra rosa, foram dispostas lado a lado. Ao ser solta, a labradora correu direto para a caixa azul, sinalizando que o bebê será um menino. A criança está prevista para nascer em março de 2025, trazendo ainda mais alegria para a família que já convive de perto com a cadela, uma integrante ativa tanto em casa quanto no trabalho.

Trabalho além das celebrações

A labradora de dois anos foi certificada para participar de operações de busca em abril deste ano, formando uma dupla dedicada com seu tutor, o bombeiro Amauri Felipe de Vargas. Essa parceria se consolidou não apenas no ambiente de trabalho, mas também no ambiente familiar, onde o casal de bombeiros compartilha seu lar com Magi e outros dois cães.

Antes de participar do chá revelação, a cadela já havia atuado em operações importantes, como a força-tarefa durante as enchentes no Rio Grande do Sul. Durante essas operações, Amauri e o animal trabalharam incansavelmente, desempenhando papéis fundamentais no resgate de pessoas e animais. O esforço foi intenso, com jornadas de trabalho que começavam cedo e se estendiam até o final do dia.

Enquanto a esposa de Amauri, Daiane Cristina Chenet, também bombeira, participa ativamente dos cuidados com a cadela, ela precisou ser afastada do serviço operacional devido à gravidez. Assim, o soldado continua atuando com a labradora em missões de busca e salvamento, mantendo a dupla ativa e em plena colaboração.