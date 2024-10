Mulher é criticada ao revelar que deu ‘prazo’ para o namorado pedi-la em casamento: “Tirou toda a mágica”

Recentemente, uma mulher chamada Mariana Dias viralizou no TikTok e gerou polêmica ao relatar que teria dado um ‘prazo’ para seu namorado pedi-la em casamento.

Na gravação, que até o momento acumula 6,4 milhões de visualizações na plataforma, Mariana contou que estava indo pintar as unhas com um esmalte claro pela 5ª vez porque achava que seria pedida em noivado.

“Por que eu acho que vou ser pedida em noivado? Porque eu dei um prazo para o meu namorado e esse prazo meio que acabou. Eu tinha dado um prazo de um ano e meio, ou seja, dei bastante tempo”, disse.

“Eu tenho 28 anos, ele tem 35, e eu acho que está na hora da gente casar. A gente está junto há 6 anos, aí eu dei o prazo, o prazo acabou, então acho que pode estar chegando”, continuou.

Mariana contou também que deu vários sinais de que se for pedida em casamento apenas no ano que vem, ficará muito brava. “Então eu espero que ele esteja se programando”, declarou.

“Hoje é sábado, eu estou com a unha assim [por fazer] e disse que iria fazer a unha agora cedo, porque ontem não deu tempo. Aí ele falou assim: ‘Nossa, fazer a unha hoje? Sábado?’. Falei: ‘É, porque se você for me pedir em casamento esse fim de semana, não posso estar com a unha sem fazer. Você vai me pedir em casamento esse fim de semana?’. Aí ele disse: ‘Não’. Falei: ‘Então, está bom, vou ficar sem’. Passou uns dez minutinhos, ele falou: ‘Nossa, mas sua unha está feia mesmo, né?’. Será que vem aí, meus amores?”, contou.

Veja:

Nos comentários, Mariana recebeu uma chuva de críticas dos internautas. “Você tirou toda a mágica do pedido de casamento” disse uma pessoa. “Resumo: quem está fazendo o pedido de casamento é ela, ele que não aceitou!” declarou a segunda.

“Isso mesmo, linda, não deixa ninguém te humilhar, se humilhe você mesma!” ironizou a terceira. “Oro sempre para jamais ser assim. Deus me livre querer forçar alguém a estar comigo” acrescentou mais uma.