Tia flagra momento em que ‘transformer’ leva tombo em aniversário do sobrinho e vídeo viraliza no TikTok

Há alguns dias, uma mulher chamada Rafaela Laurentino, do Rio de Janeiro, viralizou no TikTok e divertiu internautas ao compartilhar a situação para lá de inusitada que aconteceu no aniversário de 5 anos de seu sobrinho, Benjamin.

Na publicação, que explodiu na rede social e acumula quase 26 milhões de visualizações, é possível ver um homem dentro de uma enorme fantasia do personagem Bumblebee, do filme ‘Transformers’.

No entanto, enquanto caminhava pela área externa da festa infantil, ele tropeçou e acabou caindo na frente dos convidados. Rafaela, que conseguiu flagrar a cena, não conseguiu segurar as gargalhadas.

Em entrevista à revista CRESCER, ela explicou a situação. “Primeiro, ele tropeçou, mas conseguiu se equilibrar. Depois, a pontinha do calcanhar bateu novamente no degrau e aí foi tombo”, disse.

A tia do pequeno Benjamin também contou que, no momento do tombo, foi inevitável as crianças não verem o rosto da pessoa por trás da fantasia. “Algumas crianças chegaram a ver o rosto, mas, na empolgação de ver o robô caído, elas não se concentraram nisso. O que elas queriam mesmo era ajudá-lo a levantar”, relatou Rafaela.

A carioca ainda fez questão de destacar que o homem não se machucou no incidente. “O responsável pela empresa explicou que a roupa tem uma camada de borracha por dentro, o que ajudou a amortecer a queda.”

Veja a seguir:

Na seção de comentários, a cena divertiu internautas. “O robô: ‘Estou sentindo minhas forças indo embora’ Hahaha” escreveu uma pessoa. “Se isso acontece na minha frente eu me rasgo todo de tanto rir” disse a segunda.

“Eu estava tendo um dia triste até ver esse vídeo kkkkkk. Isso cura até depressão” declarou a terceira. “Queria tanto ter visto isso pessoalmente. Eu ia rir mais do que qualquer outro dia na minha vida hahaha” acrescentou mais uma.