Professora diverte internautas ao imitar sirene de escola no encerramento das eleições

No último domingo, uma professora do interior de São Paulo viralizou nas redes sociais ao protagonizar um momento divertido durante as eleições municipais. Em Jales, Tamara Dienifer Peresi Viota, de 41 anos, que atuava como mesária, decidiu usar sua criatividade e bom humor para imitar o som da sirene da escola onde trabalhava, anunciando o encerramento da votação. O vídeo da brincadeira, publicado em suas redes sociais, rapidamente alcançou milhões de visualizações.

Momento que conquistou a internet

Tamara, que também é coordenadora pedagógica, já é conhecida pelo seu jeito extrovertido e carismático entre os colegas. Com mais de 14 anos de experiência como mesária, ela aproveitou a ocasião para fazer algo inusitado. Quando o momento de fechar as urnas chegou, ela pediu que o alarme oficial da escola fosse dispensado, permitindo que ela mesma simulasse o som com sua própria voz.

A imitação da professora provocou gargalhadas entre os presentes. A atuação foi tão convincente que muitos acreditaram que se tratava da sirene real. Nas redes sociais, o vídeo rapidamente se tornou um sucesso, somando milhões de visualizações e milhares de curtidas e comentários.

Repercussão nas redes sociais

Surpreendida pela enorme repercussão, a educadora comentou que sua intenção inicial era apenas registrar o momento para compartilhar com amigos. No entanto, o conteúdo acabou conquistando o público em geral. Até o início desta semana, o vídeo já acumulava mais de 900 mil curtidas e 110 mil compartilhamentos. Muitos internautas elogiaram a criatividade e o bom humor de Tamara, contribuindo para que o conteúdo se espalhasse ainda mais rapidamente.

Embora esteja acostumada a compartilhar momentos descontraídos de sua vida profissional em suas redes, Tamara jamais imaginou que o vídeo fosse ganhar tanta visibilidade. “Eu sempre fui uma pessoa muito enérgica e brincalhona. Não esperava que isso fosse fazer tanto sucesso”, afirmou.