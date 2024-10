Passageira faz pouso de emergência após piloto sofrer mal súbito durante voo

Uma situação impressionante aconteceu durante um voo que partia de Las Vegas com destino a Monterrey. Durante o trajeto, o piloto sofreu uma parada cardíaca, deixando a aeronave sem controle. De acordo com a NBC News, sem hesitar, uma passageira assumiu a responsabilidade e, guiada pelas instruções da torre de controle, conseguiu realizar um pouso de emergência em segurança. A aeronave foi desviada para Bakersfield, na Califórnia, onde pousou sem complicações.

Tranquilidade no momento crítico

A identidade da passageira que assumiu o controle não foi divulgada, mas sua coragem e sangue-frio surpreenderam todos os envolvidos. Seguindo as orientações da equipe de terra do aeroporto de Meadows Field, a mulher conseguiu guiar o avião e garantir um pouso seguro para todos a bordo. Ron Brewster, diretor do aeroporto, destacou a eficiência da operação e a rápida mobilização de equipes de resgate que estavam a postos para atender ao piloto assim que a aeronave tocou o solo.

“Foi impressionante como a equipe conseguiu organizar tudo rapidamente. Bombeiros e ambulâncias já estavam posicionados para prestar atendimento assim que o avião parou”, relatou Ron. O áudio divulgado pela Autoridade Aeroportuária do Condado de Kern, capturado pela NBC News, mostrou a calma da passageira ao lidar com a situação, mesmo em um momento tão tenso.

O piloto, após ser retirado da aeronave, foi encaminhado imediatamente para o hospital, onde recebeu cuidados médicos. Embora não tenha sido divulgado o número exato de passageiros a bordo, todos permaneceram em segurança, graças à rápida ação da heroína do voo.